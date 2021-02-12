وزير الكهرباء: تركيب 204 آلاف عداد ذكي لرفع مستوى الخدمات

أعلن الدكتور محمد شاكر وزبر الكهرباء والطاقة المتجددة عن تركيب 204 آلاف عداد ذكي بنسبة 82% حتى شهر يناير الماضي، من إجمالي المشروع التجريبي لتركيب 250 ألف عداد ذكي ضمن خطة الوزارة للتحول إلى الشبكة الذكية والتي تستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بعدادات أخرى ذكية أو مسبقة الدفع لرفع مستوى الخدمات التي يقدمها القطاع للمشتركين باستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة.

تشغيل المنظومة بشركات التوزيع

وأضاف شاكر في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه تم التشغيل النهائي للمنظومة في كل شركات توزيع الكهرباء المنفذ بها المشروع وتم إصدار 62 ألف فاتورة بعد نقل البيانات، لافتا إلى أنه تم مراعاة التشفير والتأمين طبقا للمعايير الدولية.

افتتاح مركز بيانات الشركة القابضة

وأوضح شاكر أنه تم افتتاح مركز بيانات الشركة القابضة للكهرباء وشركاتها التابعة ليقوم باستضافة بيانات العداداد الذكية وكذا جميع التطبيقات بشركات الكهرباء.

القضاء على شكاوى فواتير الاستهلاك من قبل المواطنين

وأشار شاكر إلى أن مشروع تركيب العدادات الذكية سيحقق مميزات عديدة سواء لصالح شركات توزيع الكهرباء، أو المشتركين منها القضاء على شكاوى فواتير الاستهلاك من قبل المواطنين، إضافة إلى خفض معدل الفقد في شبكات التوزيع وخفض تكلفة قراءة العدادات العادية واكتشاف حالات السرقة والتلاعب بالعدادات مع القضاء على المغلق والمؤجل من قراءات العدادات وترشيد الاستهلاك من خلال متابعة الأحمال اليومية والشهرية للمواطن.

تركيب العدادات في 6 شركات

وأكد شاكر أن المشروع التجريبي يستهدف تركيب العداد الذكيه على مستوى 6 شركات منها تركيب 53 ألف عداد بشركة توزيع كهرباء شمال القاهرة بمنطقتي «العبور ومدينة نصر» و50 ألف عداد بشركة توزيع جنوب القاهرة بمنطقتي «6 أكتوبر والشيخ زايد» و39 ألف عداد لشركة توزيع الإسكندرية بمنطقتي «وسط الإسكندرية وبرج العرب» و50 ألف عداد بشركة توزيع القناة بمنطقة «العاشر من رمضان» و30 ألف عداد بشركة توزيع جنوب الدلتـا في «طنطا» و28 ألف عداد بشركة توزيع مصر الوسطي في «المنيا وأسيوط».

ضبط العداد على قيمة استهلاك معينة

وذكر وزير الكهرباء أن المستهلك يتمتع بنفس أسعار الشرائح حيث تتم المحاسبة طبقًا للاستهلاك الفعلي مع إمكانية ضبط العداد على قيمة استهلاك معينة خلال الشهر ويقوم بإنذاره حال قرب نفاذ الرصيد.

رسائل نصية من شركة الكهرباء على الشاشة

وأوضح أن المستهلك يستطيع الحصول على عدد من البيانات التي تظهر على الشاشة باستخدام الزر الضاغط مثل «الرصيد المتبقي مع تسجيل التاريخ والوقت واستهلاك الشهر الحالي بالكيلو وات ساعة وأقصى حمل بالأمبير والكيلو وات واستهلاك الشهر السابق و12 شهرًا سابقين والاستهلاك الكلي التراكمي من وقت التركيب والتاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت وإظهار آخر حالة عبث وتلاعب بالوقت والتاريخ ورسائل نصية من شركة الكهرباء على الشاشة مثل قبول الكارت ووزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد».