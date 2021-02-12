دورة تدريبية لسيدات جنوب سيناء على أساسيات «الباترون»

اختتمت وحدة المرأة وتكافؤ الفرص بديوان عام محافظة جنوب سيناء، دورة تدريب السيدات والفتيات على أساسيات الباترون، التي أطلقتها الوحدة بمشغل التدريب الكائن بمدينة الطور.

وقالت أميمة محمد إبراهيم، منسق وحدة المرأة وتكافؤ الفرص بجنوب سيناء، إن الدورة استهدفت تدريب 11 سيدة وفتاة من مختلف الفئات «ربات منزل، حضر، بدويات»، لمدة أسبوعين .

وأوضحت في تصريح لها اليوم الجمعة، أنه جرى تدريب السيدات والفتيات على كيفية نقل الباترون، ووضعه على القماش و قصه ثم تفصيله و تشطيبه بصورة جيدة .

وأكدت أن وحدة المرأة حريصة على تدريب السيدات على كافة المهن وإعدادهم لإقامة المشروعات متناهية الصغر، بهدف توفير فرص عمل لهم، وتحويل المرأة السيناوية إلى سيدة منتجة لتساهم في تحسين الدخل الأسري.

وأوضحت أن وحدة المرأة قامت منذ فترة قصيرة بتنظيم دورة تدريبية مجانية منحة من شركة تريدكو الصياد، والتي قامت بتوفير 10 ماكينات حياكة حديثة متعددة الغرز، و توفير مدرب و مدربة، جرى منح خصم يصل إلي 50 ٪ على قيمة الماكينة للمتدربات الراغبات في الحصول على ماكينة حياكة حديثة، مع تقديم شهادات خبرة في مجال الحياكة.

وأكدت أنه جرى تنفيذ مشروع توفير فرص عمل في مجال الحياكة على ثلاث مراحل، الأولى بمدينة الطور بتدريب السيدات على الحياكة، والمرحلة الثانية جرى تنفيذها من خلال تعميم التدريب بجميع مدن المحافظة وجري خلالها توفير ماكينات الحياكة والتصميمات، لإنتاج مستلزمات الفنادق والقرى السياحية، ومن المقرر أن يتم تحويل مشغل الحياكة بمدينة الطور إلى ورشة كبيرة، لإنتاج مستلزمات الفنادق والقرى السياحية، وأعلام مراكب النزهة، والأعلام المصرية والدول الأخرى التي تستخدم في كافة المحافل والمهرجانات والفعاليات التي تجري بمدينة شرم الشيخ، مما يساعد على توفير العديد من فرص العمل.

وأشارت إلى أن الدورة استهدفت تدريب 45 سيدة وفتاة لمدة أسبوع على مجموعتين، إحداهما صباحية وتضم 25 سيدة من مختلف الفئات" ربات منزل، حضر، بدويات" والأخرى مسائية وتضم 20 سيدة بينهم 2 من مدينة أبورديس، و بولندية الجنسية، وكان بين المتدربات فتاة من متحدى الإعاقة من الصم و البكم، وجرى دمجها في التدريب مع تخصيص وقت تدريب خاص بها، ولوحظ تميزها في التدريب، و إصرارها على التعلم واكتساب المهارات.