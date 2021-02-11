ارتفاع حالات الشفاء بين مصابي كورونا في جنوب سيناء

أكد مصدر بمديرية الشئون الصحية في جنوب سيناء، اليوم الخميس، أن عدد حالات التعافي بين مصابي فيروس كورونا في ارتفاع مستمر، مشيراً إلى أن المحافظة توشك على تسجيل صفر إصابات، حيث بلغ عدد حالات العزل بالمستشفيات 5 مصابين فقط، بينما بلغ عدد حالات العزل المنزلي 7 مصابين، وإجمالي عدد حالات الوفاة المسجلة بالمحافظة بلغ 37 حالة.

وأوضح المصدر أن إجمالي عدد العينات التي جرى سحبها لإجراء تحليل PCR منذ بدء ظهور الجائحة في موجتها الأولى، وحتى اليوم، بلغ 2472 عينة على مستوى كافة مدن المحافظة، بينهم 1544 حالة أثبتت التحاليل سلبية إصابتهم بفيروس كورونا، وبلغ إجمالي عدد الحالات التي أثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بالفيروس 928 حالة.

وأكد أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب سيناء منذ ظهور الجائحة وحتى الآن بلغ 928 حالة، بينها 37 حالة وفاة، وبلغ إجمالي عدد حالات الشفاء حتى اليوم 897 حالة، وبلغ إجمالي عدد الحالات التي توجد تحت الملاحظة والعزل 12 حالة فقط، بينهم 5 حالات داخل أقسام العزل، و7 حالات عزل منزلي.

وكان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قد أكد أنه جرى توفير كافة المستلزمات الوقائية الطبية، بجميع مدن جنوب سيناء، وجرى تحديد أماكن منافذ التطعيم باللقاح بمدن طور سيناء، نويبع، رأس سدر، طبقًا للتوقيتات التي تحددها الدولة، وتوفير أكبر عدد من أسطوانات الأكسجين، وأدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا بالمستشفيات والصيدليات الخاصة لتكون متاحة للمواطنين، وتشكيل أطقم وفرق طبية للعزل المنزلي، لمتابعة حالتهم الصحية.

وأوضح المحافظ أنه جرى توزيع 10 ألاف كمامة على مجالس المدن لتوزيعها على العاملين بالمحافظة والمدن حسب معدل التوزيع، والتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان الحفاظ على مواطني جنوب سيناء ومنع انتشار فيروس كورونا، وعودة الموظفين من إجازاتهم يوم الخميس، وتنفيذهم عزل منزلي لمدة 3 أيام بعد العودة والتأكد التام من سلامتهم قبل العودة للعمل.

وقال المحافظ إنه جرى التنسيق مع جميع لقطاع المنشآت السياحية والفندقية، بإلغاء كافة الاحتفالات والمهرجانات، الخاصة برأس السنة، مع إمكانية تنظيم عشاء عادي، بشرط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واخطارهم باتخاذ إجراءات الغلق في حالة مخالفة هذه التعليمات.