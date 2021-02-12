وزيرة الصحة تبحث مع «سيمنز» دعم القطاع الطبي بالتكنولوجيا الحديثة

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس، اجتماعًا بديوان عام الوزارة، مع مايكل شمرمر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز «هيلث كير» الألمانية؛ لبحث سبل التعاون لدعم القطاع الصحي في مصر.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل، الدكتور محمد حسنين، رئيس قطاع الدعم الفني والمشروعات بوزارة الصحة، والدكتور أحمد مرسي، المدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون في لنقل التكنولوجيا الحديثة لدعم القطاع الطبي في مجالات التعليم والتدريب، وإدارة المشروعات، والتحول الرقمي والميكنة، والبحث البحث العلمي والنشر، والتعاون في مجال العيادات الذكية المتنقلة.

وأضاف مجاهد، أن الوزيرة ناقشت سبل التعاون مع الشركة في تجهيز المركز القومي للترصد والتحكم في الأمراض المعدية، وتزويده بأحدث الأنظمة في مجال تداول وحفظ البيانات والمعلومات، فضلًا عن تزويد المعامل المركزية بوزارة الصحة وفروعها بجميع المحافظات، بأحدث الأجهزة التكنولوجية الحديثة.

وأشار إلى أن الاجتماع تطرق إلى دعم الشركة للمشروع القومي، لتطوير القرى المصرية من خلال تغطية جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية بالقرى المستهدفة، وكذلك المستشفيات المركزية التابعة بكافة الأجهزة الطبية الحديثة، خاصة أجهزة «الأشعة المقطعية، الأشعة السينية، والسونار».

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لسيمنز «هيلث كير» الألمانية، حرص الشركة على دعم القطاع الصحي في مصر، وإمداده بكافة وسائل التكنولوچيا والأجهزة الطبية الحديثة، معربًا عن ترحيبه بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، خاصة في المبادرات الرئاسية والمشاريع القومية والتي تساهم في تطوير منظومة الصحة بمصر.