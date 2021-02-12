الصحة: نستهدف جعل المنصة الإلكترونية لتدريب الأطباء إجبارية

قال الدكتور إيهاب كامل، مساعد وزيرة الصحة للتعليم المهني، إن المنصة الإلكترونية لتدريب الأطباء تستهدف التدريب على كل التخصصات الطبية وليس مواجهة كورونا فقط، لافتا أن المنصة ستضم مجموعة من المحاضرات في شكل مقاطع فيديو أو «PDF» أو «Power Point»

وأضاف «كمال»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل، عبر فضائية «extra news»، أن المنصة تستهدف تقييم الأطباء بشكل دوري، لافتا أن الأولوية لمواجهة كورونا والعرض البروتوكولي العلمي الذي أسسته اللجنة العلمية لمكافحة كورونا.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة، أن كل طبيب يجب أن يسجل حسابه على المنصة بالاسم وكلمة المرور؛ لأداء الاختبارات المطلوبة، والدخول إلى المراجع العلمية الحديثة، مؤكدًا أنها ستكون متاحة للطبيب في أي وقت.

وأشار إلى أن المنصة ليست إلزامية للأطباء، لافتًا إلى وجود توجه لجعلها إجبارية؛ لأنها تضم كل النشاطات العلمية التي تدخل في الترقيات وتطور الطبيب، وخاصة مع تجديد ترخيص مزاولة المهنة كل 5 سنوات.