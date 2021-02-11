«الصحة»: نتوقع زيادة إصابات «كورونا» بنهاية أبريل وانخفاضها في مايو.. وجاهزون لتصنيع اللقاح محلياً

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر استقبلت 3 شحنات من لقاحات كورونا من شركتى سينوفارم وأسترازينيكا، وجارٍ تطعيم الفرق الطبية فى مصر بمستشفيات العزل والصدر والحميات باعتبارهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس المستجد.

ورداً على سؤال «الوطن»، خلال مشاركتها فى مؤتمر صحفى لمنظمة الصحة العالمية، أمس، قالت «زايد»، إن هناك توقعات بزيادة أعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة بنهاية شهر أبريل، ثم انخفاضها مرة أخرى خلال مايو، لافتة إلى أن الوفيات والإصابات بكورونا تكون فى أعلى معدلاتها خلال الأسبوع السابع من بداية كل موجة وبائية.

«زايد»: سنحصل على حصتنا في اللقاحات من «الاتحاد العالمي» نهاية فبراير.. ووفرنا 98% من أدوية الفيروس

وأضافت «زايد» أن مصر جاهزة لتصنيع لقاح كورونا، وهناك عقد تم توقيعه مع إحدى الشركات وعلى وشك الانتهاء من كل التجهيزات، وأنها ستبدأ فى الحصول على حصتها من لقاح فيروس كورونا من الاتحاد العالمى للجافى نهاية الشهر الجارى، متابعة: «مصر واجهت جائحة فيروس كورونا واستطاعت توفير 98% من أدوية كورونا وتصنيعها بمصر كعقار الريمدسفير، وسجلت صفر إصابات فى بطولة كأس العالم لكرة اليد، وهو ما يُعد نجاحاً كبيراً لها فى تنظيم حدث كبير».

ودعت وزيرة الصحة، خلال المؤتمر، منظمة الصحة العالمية إلى ضرورة الاهتمام بالأمراض غير السارية، وكذلك الاهتمام بالتركيز على اللقاحات الخاصة بالأمراض الأخرى، خاصة أن أفريقيا زاد فيها تفشى الإصابة بالأمراض كشلل الأطفال، كاشفة عن انخفاض معدل الوفيات بالأورام لـ30% خلال العامين الماضيين.

عضو «العليا للفيروسات»: نعيش مرحلة «التذبذب والتأرجح» بالنسبة للإصابات ويجب ألا نطمئن لانخفاضها ونلتزم بالإجراءات

من جهة أخرى، أكدت الدكتورة وجيدة أنور، الأستاذة بكلية الطب جامعة عين شمس وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، أن المرحلة الحالية تسمى مرحلة «التذبذب والتأرجح» فيما يتعلق بالإصابة بفيروس كورونا، بعد إعلان وزارة الصحة عن ارتفاع الإصابات مرة أخرى أمس الأول إلى 610 حالات، ويجب ألا يطمئن المواطنون لانخفاض الأعداد.

وأضافت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بـ«التعليم العالى» لـ«الوطن»: «يجب الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية المشددة للسيطرة على المرض من خلال منح التطعيمات لنسبة كبيرة من المواطنين، لأننا لم نصل بعد إلى المستويات التى توحى بأننا فى مرحلة انحسار الإصابات».

وأعلنت وزارة الصحة خروج 233 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 133331 حالة حتى أمس.

وشهدت الأيام الماضية أنباء متضاربة عن نسب الإصابة والوفيات فى المحافظات، وكشفت البيانات الرسمية الصادرة عن مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية، فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، عن تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، من بينها 17 حالة، و4 من خارج المحافظة. وبحسب البيان، فقد سجل مركز بنها أعلى معدل للإصابة، بواقع 9 إصابات جديدة، بينما سجلت 3 مدن «صفر إصابات» على مستوى المحافظة، وهى «كفر شكر، العبور، شرق شبرا»، ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 12 ألفاً و663 حالة.

وأكد مصدر طبى أن مستشفى قها للعزل استقبل 8 حالات إصابة جديدة، أمس الأول، وأثبتت التحاليل والأشعة المقطعية إصابتهم بالفيروس وتم حجزهم، مشيراً إلى أن عدد الحالات التى تخضع للعزل حالياً 59 حالة، وأن الفريق الطبى يعمل بكامل طاقته لخدمة المرضى ورعايتهم حتى تمام الشفاء. وكشف مصدر بمديرية الصحة بالقليوبية عن تسجيل 5 حالات وفاة بين المصابين، من بينهم طبيب عيون وسيدة. وقال المصدر إن مستشفى قها سجل 3 حالات وفاة، بينما سجل مستشفى كفر شكر المركزى حالتين.

وأضاف المصدر أن المتوفين بمستشفى قها هم: «حسن. م. ع»، 70 سنة، من مدينة القناطر الخيرية، و«أحمد. ع. أ»، 65 سنة، من قرية «طنان»، التابعة لمركز قليوب، والدكتور «محمد. ص. م»، أخصائى العيون، 60 سنة، من قرية «فرسيس»، التابعة لمركز بنها، أما المتوفيان بمستشفى كفر شكر المركزى فهما: «حسن. ع. س»، 72 سنة، من قرية «الرملة»، التابعة لمركز بنها، و«نوال. أ. م»، 60 سنة، من قرية «الشموت»، التابعة لمركز بنها.

وقالت الدكتورة أمنية خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمى، إن المستشفى استقبل، مساء أمس الأول، 35 حالة اشتباه إصابة، وتم صرف علاج كورونا لـ15 منهم، مشيرةً إلى أن المستشفى محجوز به 28 حالة، منهم 16 بالعناية المركزة، و12 آخرون بالقسم الداخلى، مؤكدة أن جميع المرضى المحجوزين بالمستشفى حالتهم مستقرة.

وفى كفر الشيخ أعلن مصدر طبى بمديرية الشئون الصحية تسجيل المحافظة 3 وفيات لمسنين بمستشفى عزل بلطيم وقسم العزل بالمستشفى الجامعى، منوهاً بإصابة 10 أشخاص فى 4 مستشفيات وفقاً لتحاليل الـPCR، التى أجراها مركز الفيروسات الكبدية بالزعفران والمخصص لإجراءات التحاليل للمرضى عقب حجزهم بأقسام العزل والفرز داخل المستشفيات. وقال المصدر لـ«الوطن» إنه تم تحويل المصابين الجدد الذين يحتاجون لرعاية مركّزة فائقة لمستشفى عزل بلطيم أو قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعى عبر سيارات إسعاف مجهزة، كما جرى حجز الباقين داخل المستشفيات العامة والمركزية بأقسام العزل، بخلاف المعزولين منزلياً.

وأضاف المصدر الطبى أن الفرق الطبية تمر يومياً على المعزولين منزلياً المسجل لدى قاعدة بيانات وزارة الصحة أنهم مصابون، للاطمئنان على نسب الأكسجين فى الدم عبر أجهزة «بالس أوكسيمتر»، فضلاً عن الاطمئنان على مستوى التنفس، وإعطاء الأدوية، مشيراً إلى أنه جرى تزويد الوحدات الصحية والمستشفيات بالأجهزة، وأدوية بروتوكول علاج كورونا، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لرعاية مصابى كورونا المعزولين منزلياً.

وأوضح المصدر أنه يجرى عمل فحوصات دورية للمخالطين للتأكد من أنهم لا يحملون الفيروس، حيث إنهم أكثر عرضة للإصابة، والتنبيه على التباعد الاجتماعى، والحرص على ارتداء الكمامات، فضلاً عن توزيع بعض الواقيات على المعزولين بجانب الأدوية. وفى وقت سابق، أعلنت مديرية الشئون الصحية فى محافظة كفر الشيخ عن تسجيل المحافظة 5 وفيات لمسنين بمستشفى عزل بلطيم وقسم العزل بالمستشفى الجامعى، كما أعلن المصدر الطبى بمديرية الصحة عن إصابة 14 شخصاً بالفيروس.

وفى دمياط، قال مصدر بمديرية الصحة إن إجمالى عدد الإصابات بكورونا فى المحافظة منذ بدء الجائحة بلغ 1977 إصابة حتى الآن، بينها 176 حالة وفاة، منها 295 إصابة بين الفرق الطبية، و4 وفيات، فيما بلغ عدد المتعافين 1797 حالة لمن أجريت المسحات لهم فقط، مشيراً إلى تطبيق بروتوكول العلاج على كل من ظهرت عليه الأعراض دون الارتباط بإجراء المسحة. وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أن عدد الحالات المشتبه فى إصابتها بالفيروس بين أبناء المحافظة بلغ 15710 حالات، فيما بلغ عدد المخالطين 8490 حالة، وبلغ عدد الخاضعين للعزل المنزلى 2430 حالة، متابعاً: «ما يزيد على 90% من المصابين يعانون من أمراض مزمنة كأمراض الجهاز التنفسى، والسرطان، وأمراض القلب والسكر والضغط والجلطات».