غدا.. فصل الكهرباء عن 3 مناطق بمدينة طور سيناء للصيانة

أعلنت هندسة كهرباء مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، في بيان لها اليوم الجمعة، فصل التيار الكهربي عن بعض الأحياء بمدينة الطور غدًا، لتنفيذ برنامج الصيانة الدورية المبرمجة على موزع الطور.

وأوضح البيان أنه سيجري فصل التيار الكهربائي بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا، على أن يجري فصل التيار الكهربي بالتتابع حتى لا تطول المدة .

وأكد البيان أنه سيجري فصل التيار الكهربائي عت ثلاث مناطق هي: «المنطقة الصناعية، المنطقة الحرفية، إسكان الإيواء العاجل بالصناعية»، والمحلات و المدارس والأفران الواقعة بنطاق تلك المناطق.

وناشدت هندسة كهرباء مدينة الطور المواطنين، باتخاذ التدابير اللازمة وعدم تشغيل الأجهزة الكهربية إلا بعد استقرار التيار الكهربي.