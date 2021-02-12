ابن شقيقة علي حميدة: «متطوعون جهزوا القبر بمدافن المغاربة في مطروح»

قال شاهين نافع، ابن شقيقة الفنان الراحل علي حميدة، إنه سيتم دفنه في مقابر المغاربة العمومية بمدينة مرسى مطروح.

وأكد نافع، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تجهيز المدفن في المقابر الجديدة التي أنشأتها المحافظة، وجهزتها لحماية الموتى من مياه الأمطار، ووضع سور عليها وبوابة للحفاظ على حرمة الموتى، وذلك بتوجيهات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأشار إلى أن المدفن عبارة عن مكان في الأرض تم حفره من خلال متطوعين من أهالي مطروح، وسيدفن به ووضع التراب عليه من كل مكان يعلوه قطع من الرخام تغطي المقبرة ذاتها، وحفرت على مقاس جسده، ولا يوجد أي مبنى خاص به أو غرف مثلما يجرى الدفن في المحافظات الأخرى.

ولفت إلى أن مطروح لها طبيعة خاصة في المقابر بأن جمع المتوفيين ندفنهم في التراب، ونغطي عليهم بالتراب والرخام، ونضع الشاهد عند رأسه وقدمه، ويكون القبر مساوي لسطح الأرض.

وتابع ستخرج الجنازة من مسجد الفتح بمدينة مرسى مطروح، ومنها إلى شارع المحطة حتى المقابر في منطقة عزبة المغاربة، لمسافة ما بين 3 حتى 5 كيلومترات، حتى نصل إليها، وسيتم دفنه والدعاء له في جماعة كما هو متبع بمطروح.

وتوفى الفنان الدكتور علي حميدة، أمس، في مستشفى مرسى مطروح العام، بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، عقب رحلة علاج استمرت قرابة شهر بين المستشفى ومنزله، بسبب مرض في الكبد والرئة.