وظائف شاغرة في مصرف أبو ظبي الإسلامي.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم

أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي، حاجته لشغل وظائف شاغرة للعمل بفروع البنك تشمل: Applications Support Specialist/Senior Specialist، Senior Auditor-Branches & Micro Finance Units، Cyber Security Senior Analyst، Personal Banker.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل الوظائف وشروط التقدم على النحو التالي:

Applications Support Specialist

ويشترط في التقدم للوظائف:

التخرج من كلية مناسبة لطبيعة العمل.

خبرة لا تقل عن سنتين في مجال العمل.

إجادة مهارات العرض.

Senior Auditor-Branches & Micro Finance Units

واشترط مصرف أبو ظبي الإسلامي في المتقدمين التالي:

الحصول على درجة بكالوريوس مناسبة لطبيعة العمل.

الا تقل سنوات خبرة المتقدم عن 5 سنوات بمجال العمل.

Cyber Security Senior Analyst

كما اشترط مصرف أبو ظبي الإسلامي في المتقدمين للوظائف:

الحصول على درجة جامعية مناسبة لطبيعة العمل.

خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال العمل.

إجادة مهارات التواصل.

القدرة على الابتكار.

Personal Banker

ويشترط في المتقدمين للوظائف التالي:

التخرج من كلية مناسبة لطبيعة العمل.

لا يشترط خبرة أو الخبرة حتى 4 سنوات.

طريقة التقدم لوظائف مصرف أبو ظبي الإسلامي

ويمكن التقدم لوظائف مصرف أبو الإسلامي من خلال الحساب الرسمي للمصرف على موقع «لينكد إن».

نصائح لتحديد الراتب المناسب في مقابلة العمل

وقدم أشرف سمير «HR Business Partner» نصائح لقراء «الوطن» لتحديد الراتب المناسب في مقابلة العمل تتمثل في أنه يجب على المتقدم معرفة «سعر السوق»، فعلى سبيل المثال، المحاسب حديث التخرج يختلف مرتبه عن صاحب الخبرة، فعلى المتقدم للوظيفة معرفة متوسط المرتبات بالشركات لتحديد المرتب الأنسب له، وأيضا يجب أخذ حجم الأعمال في الاعتبار لتحديد الراتب المناسب.

كما نصح «سمير»، المتقدمين بسؤال أحد مسؤولي الموارد البشرية عن الراتب المناسب في المجال الخاص به، أو أشخاص تعمل في ذات المجال بأماكن متعددة.