وظائف شاغرة في البنك العربي.. الشروط وطريقة التقديم

أعلن البنك العربي حاجته لشغل وظائف شاغرة للعمل بفروع البنك في القاهرة، وتشمل SME Relationship Manager وElite Relationship Manager، وتستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها تفاصيل الوظائف المتاحة والمطلوب التقدم لها، وطريقة التقدم على النحو التالي:

SME Relationship Manager

ويشترط في المتقدمين للوظائف ما يلي:

الحصول على درجة جامعية مناسبة لطبيعة العمل.

خبرة لا تقل عن سنتين في مجال العمل.

تحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة.

إجادة مهارات التواصل.

Elite Relationship Manager

وحدد البنك شروط التقدم للوظيفة على النحو التالي:

الحصول على درجة البكالوريوس في مجال العمل.

خبرة لا تقل عن سنتين في مجال العمل.

إجادة اللغة الإنجليزية.

إجادة مهارات التواصل.

Personal loan / Auto loan Direct Sales Representative

وحدد البنك الشروط المطلوب توافرها في المتقدين كما يلي:

خبرة لا تقل عن سنة في مجال العمل.

إجادة اللغة الإنجليزية.

التخرج في كلية مناسبة لطبيعة العمل.

طريقة التقدم لوظائف البنك العربي

ويمكن التقدم لوظائف البنك العربي من خلال الحساب الرسمي للبنك على موقع لينكد إن.

وظائف شاغرة في بنك المشرق

كما أعلن بنك المشرق، حاجته لشغل وظائف شاغرة، تشمل Manager, Corporate Communications، وSenior Auditor، للعمل بفروع البنك في القاهرة، ويمكن التقدم للوظائف عبر الحساب الرسمي لبنك المشرق على موقع «لينكد إن».

نصائح يجب اتباعها عند إجراء المقابلة الشخصية

ويجب الالتزام بنصائح عند إجراء المقابلة الشخصية قدمها خبير التوظيف محمد صادق في حديث سابق له لـ«الوطن»، شملت البحث عن الشركة لجمع المعلومات الكافية عنها قبل الذهاب لمقابلة العمل، والحفاظ على إعطاء المحاور شعور الثقة بالنفس وعدم الخوف خلال المقابلة الشخصية، وعند سؤال المحاور للمتقدم للوظيفة لا يعرف إجابته، يحاول المتقدم الرد بشكل لا يظهره يدّعى العلم بأمور يجهلها.