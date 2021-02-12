«السياحة»: المصريون لن يؤدوا عمرة رجب للعام الثاني على التوالي

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية شهر رجب أحد الأشهر الحرم التي يحرص آلاف المواطنين المصريين على أداء العمرة خلاله سنويا، ومع استمرار جائحة كورونا وتعليق المملكة العربية السعودية دخول المواطنين المصريين لأراضيها كثرت الأسئلة عن إمكانية أداء المصريين للعمرة خلال هذا الشهر.

القرارات السعودية الأخيرة أهم الأسباب

وكشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار أن المواطنين المصريين لن يؤدوا مناسك عمرة رجب للعام الثاني على التوالي، وأضاف لـ«الوطن» أن هناك العديد من الأسباب التي حالت دون أداء المواطنين المصريين للعمرة خلال رجب أولها عدم إصدار اللجنة الوزارية لأزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أية توصيات حتى الآن بشأن إمكانية سفر المصريين للعمرة من عدمه وهو ما أدى إلى عدم صدور الضوابط المصرية للعمرة إلى الآن، فضلا عن القرارات السعودية الأخيرة والخاصة بتعليق دخول مواطني 20 دولة لأراضيها بينهم مصر، فضلا عن قرارها بتأجيل فتح المنافذ البرية والبحرية بشكل كامل حتى يوم 17 مايو المقبل.

وأوضح المصدر أن هناك استحالة لسفر المصريين للعمرة خلال شهر رجب، وذلك بسبب تعليق دخول المصريين للمملكة العربية السعودية حاليا، إضافة إلى أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لسفر المصريين للعمرة إذا ما افترضنا جدلا أن هناك موافقة على بدء سفر المواطنين للعمرة سيستغرق وقتا لا يقل عن شهر ونصف ما بين إصدار ضوابط وتوثيق عقود وكالة العمرة واختيار المساكن وغيرها من الإجراءات.

وأشار المصدر إلى أن موسم عمرة رجب خلال السنوات الماضية كان يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على السفر خلالها لأداء المناسك؛ خاصة في الـ10 أيام الأخيرة من الشهر، لافتا إلى أن عدد المصريين الذين يؤدون العمرة خلال شهر رجب سنويا لا يقل عن 100 ألف معتمر، موضحا أن الظروف الحالية لفيروس كورونا عالميا وسعوديا ومصريا قد لا تمنح المواطنين المصريين الفرصة لأداء العمرة خلال الموسم الحالي.

يشار إلى أن جائحة كورونا تسببت في إلغاء سفر المصريين للعمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان العام الماضي بعد قرار المملكة العربية السعودية بتعليق رحلات العمرة وإيقاف إصدار التأشيرات.