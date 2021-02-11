محافظ أسيوط: 2.3 مليار جنيه لمشروعات المرحلة الثانية من «حياة كريمة»

أجرت الإعلامية داليا أشرف، مقدمة برنامج «مساء dmc»، جولة في محافظة أسيوط والتقت بالمحافظ وعدد من الأهالي للوقوف على جهود مبادرة «حياة كريمة»، في تطوير القرى.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن المبادرة يجرى تنفيذها على عدة مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى في العام الماضي، وشهدت تدشين وحدة صحية بالمحافظة.

وأضاف: «جرى تطوير 60 قرية بالمحافظة في المرحلة الأولى باستثمارات تقارب مليار جنيه، أما المرحلة الثانية فقد بدأت في أوائل هذا العام وتستهدف 90 قرية باستثمارات تقدر بـ2.3 مليار جنيه، أي أنه سيجرى تنفيذ 150 قرية في المرحلتين».

وتابع: «نعمل على خدمة الأهالي في مختلف المجالات، مثل البنية التحتية ووحدات الطب ووحدات طب الأسرة والمدارس والخدمات الخاصة بصرف الطرق وتبطين الترع وأعمال الصرف الصحي وتوصيل المياه وتأهيل بيوت وقوافل طبية وبيطرية».

وأردف: «الناس هم من يختارون المشروعات، فنحن نسألهم عما يريدونه وننفذه، وسنطور شكل الحياة في القرى، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وأوضح «الحاج عامر»، من أهالي قرى مركز أبو تيج التي خضعت منازلهم لعمليات تطوير، إن منزله تم تطويره منذ عام: «العمل استمر لمدة 24 ساعة يوميًا، وكان سقف المنزل عبارة عن جريد نخل وطين، لكن كل هذه الأمور تغيرت، وتحول السطح إلى الخشب، وهذا أفضل كثيرًا لنا».

وأضاف: «في الشتاء كنا نعاني من تساقط الأمطار داخل المنزل، حزنت كثيرًا وقتها وشعرت بعجزي .. الحمد لله على الخير اللي بقينا فيه».

واصطحب «عامر»، مقدمة البرنامج في جولة داخل منزله، إذ كانت حالة المنزل متطورة للغاية،بعد تركيب السيراميك في أرضية المنزل، ودهان الجدران، وكانت حالة الباب رائعة بدلًا من الباب القديم المهترئ: «دلوقتي بقى عندنا غرف نوم، أهم حاجة الخصوصية والسُترة».

وانتقلت الإعلامية داليا أشرف، إلى وحدة سكنية أخرى، والتقت بمالكها الذي قال إنه ورث الأرض عن والده، وبنى بيتًا بجريد النخل: «المبادرة أعادت تطوير البيت، دلوقتي أحسن، لأن الأول كان فيه تراب وجريد، لكن دلوقتي تمام كده».

وأضاف: «ربنا يخلي حياة كريمة ويجعله في ميزان حسناتهم، أنا مبسوط إني هخلف ولادي هنا، كل حاجة نضيفة، بيت ولقمة وميه».