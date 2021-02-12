بعد فشل «منير».. «الجنسية التركية الاستثنائية» حيلة الإخوان للم الشمل

كشفت مصادر، عن خطة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية لمحاولة لم شمل شباب الجماعة بالإجبار، بعد حالة الانقسام التي ضربت قواعد التنظيم منذ القبض على القيادي الإخواني محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، واختيار إبراهيم منير بدلًا منه، وهي الأزمة المستمرة حتى بعد مغادرة الأخير.

وقالت المصادر لـ«الوطن»، إنّ التنظيم قرر استخدام «الجنسية التركية الإستثنائية» ورقة ضغط على شباب الجماعة الهاربين إلى تركيا والتابعين لجبهة «محمد كمال»، حيث يسلتزم الحصول عليها وجود تزكية من التنظيم، إما بمقابل مالي أو مقابل الولاء والسمع والطاعة، مشيرة إلى أنّ خطة التنظيم تقترب من الفشل لأن الكثير من شباب الجماعة التابعين للجبهة الأولى «إبراهيم منير، محمود حسين» تعاملوا مع مبدأ «الولاء»، بأنهم قاموا بالتسجيل لبعضهم ومحاولة الإيقاع بالآخرين.

تزمر شباب الجماعة

وأضافت المصادر، أنّ شباب الجماعة أبلغوا القيادات سواء برسائل مكتوبة، أو مكالمات هاتفية، أو خلال اجتماعات على جروبات «واتساب»، بإعلان عدد كبير منهم تزمرهم، بسبب سوء إدارة قيادات التنظيم في الوقت الحالي، وكذلك عدم التساهل في منح التزكية للحصول على الجنسية التركية إلا لأشخاص معينين.

وتابعت المصادر، أن عددا من شباب جماعة الإخوان الإرهابية، وخاصة من الجبهة الثانية «محمد كمال»، قرر عدم ترك مصائرهم فريسة لقيادات الجماعة، فتقدموا بطلب اللجوء السياسي لبريطانيا وغيره من الدول التي تسمح بذلك، مشيرة إلى أنّ شباب الجماعة في حالة انقسام بشكل كبير وشق صفوف، منذ تولي إبراهيم منير، والسياسة التي تدار بها الجماعة في الوقت الحالي، التي استمرت حتى بعد مغادرة منير.

انقسام شباب الجماعة الإرهابية

وانتشرت خلافات عديدة خلال المرحلة الماضية في صفوف شباب الجماعة، نتج عنها انقسامات، وبدأت الأزمة منذ سنوات عقب نجاح ثورة 30 يونيو، حيث ألقى عدد كبير من شباب الجماعة التهم على قيادات الإخوان، بأنهم السبب في فشلهم بمصر، ووصلت الأزمة إلى ذروتها بعد القبض على القيادي الإخواني محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، واختيار ابراهيم منير بدلًا منه إلا أنه بعد تفاقم الأزمة واشتعال الغضب من الجبهة الأخرى «محمد كمال»، تم إقالة إبراهيم منير، وحتى الأن لم يتم انتخابات منّ يتولى شؤون الجماعة.