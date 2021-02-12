بعد 3 أيام من البحث.. مأساة أسرة ماتت خنقا بسبب تسريب الغاز

قررت النيابة العامة، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثامين أسرة مكونة من 4 أفراد، لبيان أسباب وفاتهم رسميًا، وكشفت التحقيقات أن حدوث تسريب في أنبوبة الغاز، أثناء نومهم، ما أدى إلى وفاة الجميع خنقًا بالغاز داخل منزل الأسرة في شارع ثابت بحي غرب بأسيوط، لافتة إلى ملاحظة الأقارب والجيران تغيبهم لمدة 3 أيام، ما اضطرهم إلى كسر الباب واكتشاف الحادث.

معاينة النيابة: سلامة نوافذ الشقة

وأفادت معاينة النيابة العامة، سلامة جميع نوافذ الشقة ما عدا الباب الرئيسي للشقة الذي تعرض للكسر من قبل أقارب المتوفين، وتبين من مناظرة جثامين المتوفين أنها خالية من أي طعنات أو كدمات تشير إلى وجود شبهة جنائية، وأن المتهمين كانوا في غرف نومهم ويرتدون ملابسهم بشكل كامل ولا يوجد أي آثار بعثرة في محتويات الشقة توضح اقتحامها أو تعرضها للسرقة.

تحريات المباحث: المتوفين ماتوا خنقًا

وأكدت تحريات المباحث أن المتوفين «حلمي بدري 70 سنة، وابنته نفين حلمي بدري 45 سنة وابنتيها ماريا محب نصحي 20 سنة وكارول محب نصحي 16 سنة» ماتوا خنقًا نتيجة استشاق الغاز الذي تسبب في وفاتهم أثناء النوم، وأن الجيران لم يشعروا بتسريب الغاز بسبب حدوث تفريغ في أنبوبة الغاز طوال وقت الليل.

رواية شهود العيان

وقال شهود العيان في محضر الشرطة وتحقيقات النيابة، وهم من أقارب المتوفين، إنهم اتصلوا بالأسرة مرات متكررة فكانت هواتفهم مغلقة، وعندما حضروا إلى الشقة المقيمين داخلها في الطابق الثالث في عقار في أسيوط وجدوا الباب مغلقًا من الداخل، فاشتبوا في حدوث كارثة ألمت بالأسرة وعندما فتحوا الباب وجدوهم جثثًا هامدة فأبلغوا شرطة النجدة.