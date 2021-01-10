النيابة تحقق في مصرع أسرة حرقا.. «الأنبوبة» انفجرت أثناء إعداد العشاء

باشرت النيابة العامة، التحقيق في انفجار أسطوانة غاز داخل شقة سكنية بالوراق، وأسفر الانفجار عن وفاة 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين، وكشفت التحقيقات عن أنّ أحد أفراد الأسرة كان يعد العشاء، وحدث تسريب غاز من الأنبوبة تسبب في وقوع الانفجار ونشوب حريق هائل، أسفر عن تفحم جثث الضحايا وإصابة آخرين.

النيابة تعاين مكان الحادث

وانتقلت النيابة إلى مكان الحادث، وتبين أنّ الشقة تقع في الطابق الثاني بعقار سكني بمنطقة الوراق، وأنّ النيران التهمت محتويات الشقة بالكامل.

وأجرت النيابة مناظرة للجثث وصرحت بالدفن، وبدأت مناقشة عدد من الشهود، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، وانتقل فريق إلى المستشفى لسماع أقوال المصابين، وقررت انتداب المعمل الجنائي، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

انفجار أسطوانة غاز في شقة سكنية

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أنّ الواقعة بدأت بورود بلاغ لقسم شرطة الوراق، بوقوع انفجار في إحدى الشقق السكنية بمنطقة الوراق.

وفور تلقي البلاغ، انتقل فريق من المباحث تحت إشراف العميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، والعقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق، إلى مكان الواقعة، وتبيّن انفجار أسطوانة غاز، ما تسبب في اشتعال النيران.

وأوضحت المعاينة والفحص، أنّ الحريق أسفر عن وقوع خسائر في الأرواح، وإصابات ووفيات بين أفراد الاسرة، كما تبيّن أنّ الحريق التهم محتويات الشقة، وعقب الانتهاء من المعاينة، أمر اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.