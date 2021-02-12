«صفط تراب البداية».. مبادرة جديدة لـ«الهجرة» لتحسين القرى الأكثر احتياجا

تقوم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، بجولة تفقدية إلى قرية صفط تراب بمحافظة الغربية، للإطلاق «صفط تراب البداية»، ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر»، وتهدف الحملة إلى تشجيع الشباب بالقرى المصرية والمتطوعين، لتطوير قدراتهم بجهودهم الذاتية، وتشارك ياسمين فؤاد وزارة البيئة التفقد، لتكثيف الجهود ولتحسين الظروف البيئية بتلك القرى.

وتسعى وزارة الهجرة لحشد الجهود وإلقاء الضوء على تلك القرى، بالتعاون مع الجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لنشر فكر الاستدامة البيئية بصورة تطبيقية على أرض الواقع، وفتح مجال للمشاركة المجتمعية للشركات في مجال مستدام، ويسهم في تحقيق مصر لأهدافها من تحسين البيئة المحيطة، والظروف المعيشية للمواطن المصري، وعملت وزارة الهجرة على ربط المصريين بالخارج بجهود الدولة وأجهزتها كافة، وكذلك مثيلتها البيئة في تطوير القرية، بتقديم الخدمات البيئية كافة، لتحقيق تنمية شاملة بها.

وسيتم العمل خلال الفترة المقبلة على تحديد 10 مشروعات بالقرى المستهدفة يمكن للمصريين بالخارج الراغبين في المشاركة بالمبادرة، وتوجيه الدعم لها، والعمل على إدراج عدد من القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، ضمن القرى المستهدفة للتطوير في مبادرة «حياة كريمة».

وتم حصر المشكلات التي تعاني منها القري الاكثر احتياجا، من خلال فريق عمل من وزارة البيئة، وتمثلت في الصرف الصناعي على الترع والمصارف، وتراكم نواتج تطهيرها، ونسق مع الجهات المختصة لسرعة حلها، بالإضافة إلى رصد تراكم المخلفات البلدية للسكان غير المشتركين في منظومة المخلفات، ووجه شبابها لتوعية السكان بأهمية الاشتراك في المنظومة

وتعد محافظة الغربية ضمن محافظات برنامج الإدارة المتكاملة للمخلفات، ما سيسهم في حل مشكلة المخلفات بالقرية، ونسق مع كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة، والفنون الجميلة بدمياط؛ للمساهمة في تجميل القرية.