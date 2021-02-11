وزيرة الهجرة عن غرامات العالقين: العودة لمصر مجانية

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنَّها اجتمعت مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من أجل الوقوف على المستجدات الخاصة بموضوعات ثلاث تشترك فيها الوزارتين.

وأوضحت وزيرة الهجرة، في تصريحات عبر شاشة «اكسترا نيوز»: «اتفقنا مع وزارة السياحة على إلزام الشركات السياحية بعودة هؤلاء المواطنين دون غرامات أو تكلفة مادية، وحتى أول أمس كان نحو 300 مواطن قد عادوا إلى أرض الوطن».

واستكملت: «تطرقنا إلى هو مبادرة مراكب النجاة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث نشترك مع وزارة التخطيط في كل الأعمال من أنشطة وتوعية وإتاحة فرص عمل وتدريب وتأهيل، وكان ذلك الاجتماع ثريًا ومليئًا بالمستجدات».

ونوهت إلى أنَّها ناقشت مع وزيرة الهجرة استمارة «نورت بلدك»، إذ اشتركا في تصميمها والبيانات المطلوبة من المواطنين لدمج العائدين إلى مصر بعد أزمة فيروس كورونا في كل المشروعات.

وأضافت وزيرة الهجرة: «لدينا شرائح كثيرة مثل الباحثين عن فرص العمل، وشرائح أخرى تريد البدء في مشروعات، وكل ذلك بالتعاون مع وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع».

وتابعت: «تطرقنا اليوم إلى استمارة نورت بلدك، والمزيد من التوسع في هذه الاستمارة، حتى ندمج فيها العائدين من العالقين المصريين، حيث نعلن عنها لإرسال رسالة طمأنينة مفادها أن الدولة المصرية ترحب بأبنائها العائدين، وناشدنا المصريين العالقين في الإمارات، أن يعودوا إلى الدولة المصرية وبخاصة لهؤلاء الذين انتهت إقامتهم، حتى لا يتعرضوا إلى أي خطر».

وأردفت أنَّه تمّ بحث تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي: «حصلنا من الدكتورة هالة السعيد على بعض الخطوط والملامح الخاصة بمشاركة المصريين في الخارج، الذين طلبوا المشاركة في مبادرة حياة كريمة».