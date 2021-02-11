بيان عاجل من الهجرة بشأن قضية علي أبوالقاسم بعد قليل

أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أنّها ستصدر بيانا بعد قليل، بشأن الحكم على قضية المواطن المصري المهندس علي أبوالقاسم، الذي سبق وحكم عليه القضاء السعودة بالإعدام، لاتهامه في قضية جلب مواد مخدرة إلى البلاد، قبل تخفيف الحكم عليه اليوم إلى المؤبد.

وتواصلت وزارة الهجرة مع عدد كبير من الجهات على مدار عامين، فضلا عن لقاءات مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة، للوقوف على أبعاد القضية، عقب اطلاع وزارة الهجرة على رسائل زوجة وأطفال المهندس المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا خلالها السلطات السعودية بإعادة التحقيقات لإثبات براءة الزوج العائل الوحيد لهم.

وكشفت وزارة الهجرة، عن أنّه وبالتعاون مع وزارة الخارجية، جرى التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، وإرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناءً على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات في القضايا.

كما تواصلت الوزارة أيضا مه النائب العام المصري لدعم إنهاء إرسال أوراق القضية التي تثبت براءة المهندس إلى الجانب السعودي، وتابعت الموقف حتى إرسال كل ملفات القضية.