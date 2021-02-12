محافظ الإسماعيلية يوجه بمتابعة مصعد «سلم الثلاثيني» لمراعاة كبار السن

شدد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، على جميع رؤساء المراكز والاحياء والقرى، بضرورة سرعة الاستجابة ببلاغات المواطنين والعمل على حلها، مضيفًا أنه يتابع سرعة الاستجابة للبلاغات بكافة قطاعات المحافظة.

ولمراعاة كبار السن، وجه بشارة، بسرعة صيانة مصعد سلم سوق الجمعة مراعاة لكبار السن، مؤكدًَا أن رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية العميد وائل حمزة، تابع صيانة وإصلاح مصعد «نفق الثلاثيني»، وعودته للعمل مرة أخرى؛ تخفيفًا على كاهل المواطنين وكبار السن.

وقال بشارة، في بيان صادر عن ديوان عام المحافظة، اليوم، إنه ورد بلاغ لمركز ومدينة القنطرة غرب بسقوط أسلاك الضغط العالي بمنطقة ضهر الجبل، مما تسببت في قطع التيار الكهربائي لمدة 3 ساعات متواصلة، ورفع الأسلاك وتوصيل التيار الكهربائي، وعمل صيانة لأعمدة الإنارة العامة، وتمت الصيانة لـ 12 كشافًا وتركيب 8 لمبات موفرة بالجهود الذاتية بقرى المركز.

وفي مركز التل الكبير، أنهى مجلس المدينة، تركيب محول منشية عرابي بقدرة 100 كيلو فولت أمبير، ومد كابل جديد بطول 100 متر لتغذية المنطقة، وتم صيانة 30 عامود إنارة بمختلف قطاعات المركز.

وتعرض خط رئيسي لمياه الشرب بمنطقة شرق البحيرات للكسر، ووجه محافظ الإسماعيلية بسرعة إيجاد حلول بديلة لتغذية منطقة شرق البحيرات بمياه الشرب لحين الإنتهاء من إصلاح الكسر بخط 900 المغذي للمنطقة.

واستعانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق، بسيارات مياه من المدينة والقرى وشركة المياه لشمال وجنوب سيناء؛ لتغطية احتياجات المواطنين، وما يكفي لاستمرارعمل المخابز، لحين الانتهاء من إصلاح كسر خط المياه الرئيسي 8 بوصة المغذي للمدينة وإعادة ضخ المياه.

ووجه محافظ الإسماعيلية، بإزالة تعدي بالبناء بمدخل مقابر ملك لأحد المواطنين بعين غصين، بعد اعتدائه على أحد الشوارع داخل المقابر.