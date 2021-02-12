نهاية الرحلة.. هنا يرقد المطرب علي حميدة بعد سنوات من الشهرة والعذاب

في حفرة لا تتجاوز المترين محفوفة بالأحجار، وشاهد صغير في مقدمته يعلن عن اسم صاحبه، انتهت رحلة المطرب الشهير علي حميدة، بعد سنواتٍ من الشهرة والمرض، ليرقد في مقبرة قريبة من منازل قبيلته.

«الجميع سواء».. شعار المقابل في مطروح فلن تجد مقبرة يكسوها الرخام ملحقة باستراحات يجلس فيها الزوار تحت التكييف لتخفيف حرارة الجو أو برد الشتاء، هنا في مطروح التراب واحد والقبور متشابهة لا فرق بين قبور الأغنياء والفقراء.

يقول محمد زعلوك أحد أهالي مطروح إن الجميع عند الدفن في المقابر في مطروح سواء، لا فرق بين غني وفقير أبيض أو أسود، طويل أو قصير من عائلة كبيرة أو عائلة صغيرة، مضيفا أن مقابر مطروح جميعها مجانا ولا وجود لما يسمى شراء المدافن.

يتبرع بها المواطنون من أصحاب الأراضي ويجري تقسيمها بين العائلات، تساعد المحافظة بإنشاء أسوار وبوابات للمقابر، ويعمل بها متطوعون لوجه الله من الشباب، وأهالي يأتون لحفر المقابر داخل التراب، لتكون جاهزة للدفن حالة وجود حالة وفاه في أي وقت، حسبما أوضح زعلوك لـ«الوطن».

مقابر حفرها المتطوعون صباح اليوم على حجم جسدة، ووضعوا «حميدة» بداخل المدفن وسط التراب على جنبه الأيمن، ووضعوا بعض قطع الرخام التي أغلقوا بها قبره وعليها تراب مخلوط بالمياه «طين»، كما جرى تحديد القبر بالطين، ووضع بعض الحصو والطوب الصغير لتحديد حجم المدفن ومقاس الجسم فوق سطع الأرض.

لم يترك قبره الأصدقاء والمقربين بعد دفنه وظلوا يدعون له، ورصدت «الوطن» بالصور المدفن الترابي في أرض بمدينة مرسى مطروح، والذي توارى بداخله جثمان الدكتور علي حميدة، ورش القائمون على الدفن بعض المياه عليه، حتى غادر آلاف الحاضرين الذين شيعوا الجنازة من مسجد الفتح بمرسى مطروح وحتى مقابر المغاربة شرق المدينة.