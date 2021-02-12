ألمانيا تبحث السماح باستخدام السيارات ذاتية القيادة العام المقبل

دعت صناعة السيارات في ألمانيا المشرعين في البلاد ومتخذي القرار؛ إلى الموافقة على وجه السرعة على لائحة يمكن أن تكون بمثابة مخطط دولي لسيارات الأجرة والحافلات المستقلة ذاتية القيادة.

وقدمت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل في 10 فبراير مشروع قانون من شأنه أن يسمح لما يسمى بالمركبات ذاتية القيادة، من المستوى الرابع، بالعمل على الطرق العامة في مناطق محددة في وقت مبكر من العام المقبل.

وقال وزير النقل الألماني «أندرياس شوير» لوكالة الأنباء الألمانية «د ب أ»: «نريد سيارات وحافلات ذاتية القيادة تنقل الركاب إلى وجهاتهم عند الطلب».

وعلقت «VDA» التي تمثل مصالح صانعي السيارات والموردين الألمان، بأن التشريع إذا تم إقراره ، سيساعد الصناعة على اكتساب ميزة دولية في السباق لتطوير سيارات آمنة للغاية.

وأضافت أنه في حين أن شركات صناعة مثل «فولكس فاجن» و«مرسيدس بنز» ليس لديهم أي من هذه المركبات جاهزة لدخول سلسلة الإنتاج، فانهم يأملون في أن تساعدهم بيئة تنظيمية مواتية على تصميم وإطلاق المركبات المشتركة ذاتية القيادة والمعروفة باسم Robotaxi.

وقالت في بيان لها «المعرفة والخبرة التي يمكن اكتسابها في ألمانيا في سياق هذه العملية توفر فرصة لتكون بمثابة أساس لإطار قانوني أوروبي ولائحة دولية».

وحاليا، لا تخطط أي من شركات صناعة السيارات الألمانية الكبرى لإطلاق مركبات مستقلة مشتركة في أي وقت قريب، وأن شركة «مرسيدس بنز» تراجعت عن الروبوتات الآلية بحجة أنها لا ترى حالة عمل قوية بما تكفي، وأنها تفضل الاستثمار مع شركة «Nvidia» في مستويات أعلى من الاستقلالية لسيارات الركاب التقليدية لأصحاب القطاع الخاص، كما ذكرت «Automotive New Europe».

وفي نوفمبر، عينت «فولكس فاجن» أحد كبار مهندسيها «كريستيان سينجر»، وهو مسؤول عن تطوير نموذج للاستخدام في مثل هذه الأساطيل «المركبات ذاتية القيادة». .