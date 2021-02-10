تويوتا تبدأ بروتوكول تعاون لطرح سيارات «أجرة» ذاتية القيادة

بدأت الشركة اليابانية «تويوتا» الرائدة في صناعة السيارات، والتي تفوقت على «فولكس فاجن» الألمانية في مبيعات العام المنصرم 2020، التعاون مع شركة AV والتي أسسها كريس أورمسون، كبير المهندسين السابقين لمشروع السيارات ذاتية القيادة في «جوجل»، وشركة «دينسو»، التي انبثقت عن شركة تويوتا في منتصف القرن العشرين، وهي واحدة من أكبر موردي قطع غيار السيارات، في مشروع تطوير سيارات «أجرة» ذاتية القيادة، للتواجد على الطرق بحلول نهاية هذا العام.

وحسب ما ذكره موقع «ذا فيراج»: تخطط الشركات لتطوير واختبار المركبات ذاتية القيادة المجهزة بأجهزة Aurora ذاتية القيادة ومجموعة البرامج، بدءًا من ميني فان تويوتا سيينا.

بدء اختبار أسطول أولي من سيينا

وحسب بيان صادر من الشركة: «بحلول نهاية عام 2021، نتوقع أن نكون قد صممنا ونبني المركبات ذاتية القيادة، وبدء اختبار أسطول أولي من سيينا بالقرب من مناطق تطويرنا، وبمجرد الانتهاء من الاختبار ستبدأ الشركات في إنتاج كميات كبيرة من المركبات ذاتية القيادة من أجل عملية استدعاء ركاب واسعة النطاق، وإطلاقها ودعمها مع على شبكات حجز السيارات خلال السنوات القليلة المقبلة، كجزء من هذا الجهد طويل المدى، وسنستكشف الإنتاج الضخم لمكونات القيادة المستقلة الرئيسية باستخدام شركة «دينسو» وحل خدمات شامل عند نشر هذه المركبات على نطاق واسع، بما في ذلك التمويل والتأمين والصيانة والمزيد».

خطابات عرض

نمت Aurora مؤخرًا صفوف المهندسين لديها بعد الاستحواذ على قسم السيارات ذاتية القيادة في Uber أواخر العام الماضي، أرسلت الشركة الناشئة خطابات عرض إلى حوالي ثلاثة أرباع مجموعة Advanced Technologies Group التابعة لشركة نقل الركاب، والتي يقع مقرها في بيتسبرغ وتورنتو، وفقًا لموقع TechCrunch.

وأصدرت الشركة اليابانية بعض المعلومات حول مركباتها التجريبية وأنواع المستشعرات التي تستخدمها، وطورت برنامجًا للقيادة الذاتية يسمى «Chauffeur»، والذي من المفارقات أنه كان أيضًا الاسم الرمزي لمشروع «جوجل» للقيادة الذاتية.

ويركز برنامج تويوتا على «الاستقلالية الكاملة»، حيث يتم إزالة السائق بشكل أساسي من معادلة القيادة، إما تمامًا في جميع البيئات، أو داخل مجال القيادة المقيد، ولدى «تويوتا» منتج ثانٍ يسمى «Guardian»، وهو في الأساس نظام متقدم لمساعدة السائق شبيه بنظام الطيار الآلي في «تسلا».