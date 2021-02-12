حريق هائل يلتهم مزرعة دواجن بالإسماعيلية.. ونفوق 10 آلاف كتكوت 

شب حريق هائل ظهر اليوم الجمعة في مزرعة للدواجن بمركز ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية، ما أسفر عن احتراقها بالكامل ونفوق 10 آلاف كتكوت.

وتلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العقيد وليد المصري، مأمور مركز شرطة أبوصوير، يفيد باندلاع النيران في مزرعة قرب منطقة أبو خروع بدائرة المركز.

ودفعت إدارة الحماية المدنية، برئاسة العميد خالد كامل، بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتمكنت من السيطرة على الحريق.

وقالت مصادر أمنية، إن رجال الإطفاء تمكنو من استخراج 31 أسطوانة بوتاجاز من داخل المزرعة وتبريدها قبل امتداد النيران إليها.

وأسفر الحريق عن احتراق المزرعة بالكامل ونفوق 10 آلاف «كتكوت» اشتعلت النيران بهم ونفقوا خلال الحريق.

وكانت قوات الحماية المدنية قد أنهت أعمال السيطرة على تسرب للمواد البترولية من محطة لخدمات السيارات أمس الخميس علي طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

وعلى مدار أكثر من 12 ساعة، استمر العاملون مع ضباط إدارة الحماية المدنية في أعمال رفع المياه وتأمين المحطة وطريق «مصر- الإسماعيلية الصحراوي» لضمان سير الحركة المرورية.

وتعرضت ماسورة مياه مساء أمس رئيسية داخل محطة «الشروق» بالكيلو 4 بطريق الاسماعيلية القاهرة الصحراوي للكسر، ما تسبب في دخول المياه لخزانات الوقود وخروجها إلى الطريق الصحراوي.

وقالت مصادر بشركة مصر البترول، إن الخسائر التقديرية لمحطة «الشروق» تجاوزت مليون جنيه تقريبا.

وقالت مصادر مسؤولة، إن لجنة مكبرة أنهت اعمال فحص الخسائر بعد كسر خط مياه رئيسي ودخول المياه لخزانات الوقود الرئيسية.

وبحسب تقرير الفحص المبدأي، فإن اندفاع المياه بشكل قوي تسبب في بعض التلفيات بالصهاريج وفتحات التهوية الخاصة بالخزانات.

وكانت نيابة الإسماعيلية أمرت بالتحفظ على مشرف مشروعات بشركة «غاز تك» لحين ورود تحريات الأموال العامة على ذمة الواقعة.