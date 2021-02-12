عاجل.. الرئيس السيسي يتفقد مشروع تطوير محور مسطرد

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، مشروع تطوير محور مسطرد بمنطقة شرق القاهرة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد اليوم الجمعة، عددا من مشروعات الطرق والمحاور الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، منها محور مسطرد الجديد المصمم على طراز الطرق الحرة بدون تقاطعات وبعرض 8 حارات مرورية لكل اتجاه، ليربط منطقة مسطرد وطريق شبرا بنها بمناطق عين شمس وجسر السويس والدائري ومحور الفريق إبراهيم العرابي وطريق بلبيس الصحراوي، ومن المخطط أن يُحدث محور مسطرد الجديد تطويرا وانفراجة كبيرة للمرور وتنقل المواطنين بتلك المناطق، خاصة بعد عملية توسعة الطرق المحيطة به وإزالة العديد من الإشغالات والتعديات والمواقف العشوائية على الطرق وليتكامل مع شبكة المحاور والطرق الجديدة بالقاهرة الكبرى.

وأطلع السيسي، على التفاصيل التنفيذية والإنشائية الجارية من المشرفيين الهندسيين بمواقع العمل، موجهًا بمراعاة تطبيق أعلى المعايير الهندسية وأكبر توسعة ممكنة للحارات المرورية، لتحقيق إنسيابية حركة المرور، موجهًا أيضًا بتسكين المواطنين بالمناطق العشوائية التي سوف يتم تطويرها في نطاق مشروعات الطرق والمحاور في وحدات سكنية لائقة مكتملة المرافق والخدمات الحديثة بالتجمعات السكنية «أهالينا» وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.