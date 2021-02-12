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عاجل.. السيسي يهنئ الأهلي بالبرونزية في مونديال الأندية: أداؤهم مشرف

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محمد عزالدين
02:58 م | الجمعة 12 فبراير 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة للنادي الأهلي؛ وذلك بعد إحرازه الميدالية البرونزية في مونديال الأندية، قائلا: «خالص التهنئة لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي على فوزهم بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية وأدائهم المشرف».

وتابع: «كما أؤكد على أن الدولة لن تدخر جهدا في دعم ورعاية الرياضة والشباب المصري في كل الألعاب الجماعية منها والفردية؛ متمنيا دوام التقدم والنجاح للرياضة المصرية على كل الأصعدة الإقليمية والعالمية». 

وحصد النادي الأهلي المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية التي نُظمت في قطر، بعد تخطيه فريق بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، بركلات الترجيح، والتي انتهت بنتيجة 3 - 2، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

وكان محمد الشناوي حارس عرين النادي الأهلي له دور كبير، في فوز الفريق، عقب تصديه لركلتي ترجيح، وهما الأولى والأخيرة.

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