أكثر المحافظات تلقيا لطلبات التصالح في مخالفات البناء.. العاصمة الأبرز

مع استمرار تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بمختلف المحافظات حتى نهاية الشهر المقبل، تواصل وزارة التنمية المحلية مع المحافظات متابعة ملف التصالح واستقبال طلبات المواطنين يوميًا لتقنين الوضع والاستفادة من قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

وتعد محافظات «البحيرة والشرقية والقليوبية والجيزة والمنوفية والقاهرة» هي الاعلى نسبة في تلقى طلبات التصالح بالترتيب حتى الآن، ومن جانبه قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن زيادة الوعي لدى المواطنين بأهمية التصالح وتقنين الوضع للتعامل بشكل رسمي على العقار أو الوحدة السكنية، أدى إلى زيادة الإقبال على التصالح، فضلا عن التيسيرات التي قدمتها الدولة منذ شهر يوليو الماضي خلال فترة تقديم الطلبات حتى الآن من تخفيضات تقدمها المحافظات حتى وصل سعر متر التصالح 50 جنيها في بعض المناطق، علاوة على تسهيلات في السداد والتقديم.

الانضباط فى منظومة البناء

ودعا «قاسم» المواطنين إلى سرعة تقديم طلبات التصالح قبل انتهاء الموعد المحدد لتلقى الطلبات، حتى يتم الاستفادة من قانون التصالح وعدم التعرض لأي اجراء قانوني ضد مخالفات البناء، مؤكدًا على وجود متابعة دورية من المحافظين لملف التصالح، وهو من أبرز الملفات التى يتم من خلالها تقييم أداء الوحدات المحلية ورؤساء الاحياء والمدن.

وأوضح، أن التصالح يحقق الانضباط لمنظومة البناء ويمنع المخالفات والتجاوزات مرة أخرى، لافتا إلى أن المحافظات خصصت خطوطًا ساخنة للإبلاع عن مخالفات البناء والتعامل معها بشكل سريع، علاوة على متابعة ملف التصالح أولا بأول.

عدم السماح بأي تعديات

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أنه لن يتم السماح بإقامة أي عشوائيات أو بناء مخالف مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، أو البناء بدون ترخيص، محذرًا من التعديات على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية مرة أخرى، لحماية حق الدولة والأجيال المقبلة وإحداث نقلة حضارية في العمران.