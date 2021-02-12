بعد توجيه الحكومة.. خطوات وشروط الحصول على التراخيص الجديدة للبناء

كلّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق الفوري مع أعضاء مجلس النواب بالتنسيق مع التنمية المحلية، لعقد اجتماع يتم خلاله استعراض خطوات الحصول على التراخيص الجديدة بالمدن، وإعداد دليل إجراءات خاص بإصدار تراخيص البناء، يحدد الأدوار التي ستقوم بها كل جهة بالمنظومة، حتى يكون المواطن على دراية بالإجراءات، مشددًا على ضرورة التيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على التراخيص الجديدة للبناء.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» الأوراق المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء الجديدة في ضوء تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008:

المستندات المطلوبة لإصدار تراخيص البناء الجديدة

الشهادة الخاصة بصلاحية أعمال التراخيص.

توكيل رسمي باسم المالك.

صورة من ملكية الأرض.

صورة الرقم القومي الخاصة بصاحب الترخيص.

نسخ من الرسومات الهندسية الخاصة بالأرض معتمدة من مكتب المجمعة المصرية.

صورة بيان الأرض من الناحية التخطيطية.

شروط تراخيص البناء الجديدة

إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة.

تضمن الرخصة تفعيل دور اتحاد الشاغلين وضمان الحوكمة الكاملة لمنظومة استخراج تراخيص البناء، على أن يتم ميكنة المنظومة في كل محافظات مصر.

شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين.

منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات في حال مخالفة ذلك.

زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التي استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مكتب هندسي.

منح وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المباني خارج الحيز العمراني.

يتراوح ارتفاع المبنى السكني بين 4 أو 5 أو 6 طوابق، وهذا يتحدد حسب مساحة الشارع الكلية.

الحد الأدنى لقطعة الأرض داخل حيز مساحة البناء 200 متر ولا تقل عن ذلك ولا تزيد نسبة البناء عن 40٪ من الأنشطة الخدمية.

يجب توفير جراج في كل عقار أو مبنى إما أسفل العقار أو في بأي طابق فيه.

تفعيل دور اتحاد الشاغلين، وهذا يعنى إجراء الصيانة للعقارات بشكل مستمر ودوري، مما سيقلل من سيناريو انهيار العقارات.

استخراج شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين.

منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات في حال مخالفة ذلك.