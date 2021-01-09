«س و ج» عن تراخيص البناء الجديدة: تشمل الارتفاعات وطلاء الواجهات

يرصد «الوطن» في «س وج» عددا من تساؤلات المواطنين عن اشتراطات البناء التى يتم بموجبها إصدار رخص البناء، للعمل بها خلال الفترة المقبلة، من الرسم الهندسي ومساحة المباني والارتفاعات المسموح بها والجهات المتابعة لتنفيذ الاشتراطات، لمنع أي فوضى أو عشوائية، واستعادة المظهر الحضاري والجمالي بعيدا عن التلوث البصري.

* ما الجهات الرقابية والإشرافية على متابعة اشتراطات البناء؟

- هيئة الرقابة الادارية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الاسكان، وقطاع التفتيش بالتنمية المحلية.

* ما الارتفاعات المسموح بها؟

- الشوارع التي تقع بعرض من 6 إلى 8 أمتار يكون أقصى ارتفاع لها 10 أمتار، بواقع أرضي ودورين، والشارع ذات العرض من 8 إلى 10 متر يصل أقصى ارتفاع للمبنى بالمتر 13 مترا بواقع أرضي وثلاثة أدوار، وفي حالة أن يكون الشارع بعرض من 10 إلى 12 مترا يكون أقصى ارتفاع 16 مترا، بواقع أرضي و4 أدوار.

* ماذا عن الجراجات؟

- الاشتراطات أكدت على الالتزام بالكود المصري لأماكن إيواء السيارات، حيث يتم احتساب درجة ميل مداخل ومخارج الجراجات من حد الملكية بما لا يزيد عن 15%.

* هل يمكن تعديل اشتراطات البناء؟

- يجوز تعديل أي بند من هذه الاشتراطات بعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض المحافظ المختص.

* ما المساحات المسموح بالبناء عليها؟

- عدم زيادة نسبة البناء على الأراضي عن 70% من مساحة قطعة الأرض.

* ماذا عن اجراءات الحصول على ترخيص؟

- تتمثل في قيام المواطن بتقديم النموذج المخصص لذلك بالمركز التكنولوجي التابع للمحافظة، ثم يرسل المركز شهادة الصلاحية واستمارة الرغبات إلى الجامعة لتحديد المكتب الهندسى أو المهندس، الذي سيعد مستندات الترخيص وفقا للقوائم المرسلة من نقابة المهندسين وإعمالا لقوانين مزاولة المهنة، مع إخطار النقابة بذلك، وترسل الجامعة ملف الترخيص إلى المركز التكنولوجي، في فترة تتراوح من 30 إلى 60 يوما وفقا لمساحة الأرض، لتقوم لجنة الفحص المشكلة بالجهة الإدارية المختصة بمراجعة مستندات الترخيص في مدة أقصاها 10 أيام عمل.

* ما دور لجنة الفحص ومسؤولياتها؟

- تشكل لجنة أو أكثر بكل محافظة برئاسة المحافظ، أو من يفوضه، وبعضوية ممثل وحدة المتغيرات المكانية، ومدير الإدارة الهندسية أو من ينوب عنه، ومدير إدارة التخطيط والتنمية العمرانية.

* مقدم طلب الرخصة هل يتعامل مرة أخرى مع المركز التكنولوجى؟

- يحصل مقدم الطلب من المركز التكنولوجي على صورة من التصميمات المعمارية والإنشائية، للتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي مسجل للإشراف على التنفيذ، والتعاقد مع مقاول أو شركة مقاولات وفقا لضوابط الاتحاد المصري للتشييد والبناء.

* ما الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء؟

- صدور قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بالضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن على مستوى الجمهورية، وإصدار المحافظ المختص القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة عن المجلس الاعلى للتخطيط، وصدور قرار من المحافظين كل في محافظته في تطبيق المادة 135 مكرر من اللائحة التنفيذية بخصوص التجاوز في إزالة المخالفات، ثم تعلن الجهة الإدراية عن تلقي الطلبات للبدء أو استئناف الأعمال من المواطنين الصادر لهم تراخيص بناء سارية، وتنص الإجراءات على قيام المواطن بتسليم عقد الاتفاق مع المكتب الهندسي والمقاول إلى المركز التكنولوجي، وقيام كل من المالك والمقاول والمشرف على التنفيذ بتوقيع الإقرارات الخاصة بالترخيص، وبعدها يتم صرف الترخيص، ليقوم المواطن قبل الشروع في التنفيذ بـ15 يوما عمل بإخطار المركز التكنولوجي بالبدء في التنفيذ، ويقوم المهندس المشرف على التنفيذ تقارير ربع سنوية توضح تقدم سير الأعمال وفقا للترخيص الصادر ويسلمها للمركز التكنولوجي.

* هل يوجد إجراء بعد انتهاء الأعمال الورادة بالترخيص؟

- عند انتهاء كافة الأعمال الواردة بالترخيص يتقدم المهندس المشرف على التنفيذ بطلب للمركز التكنولوجي بإصدار شهادة بصلاحية المبنى للإشغال، وبعدها تقوم لجنة الفحص والجهات الرقابية خلال خمسة عشر يوم من استلام شهادة الصلاحية من المشرف بمعاينة الأعمال المنفذة والتأكد من مطابقتها للترخيص ومخاطبة المركز التكنولوجي لإصدار خطابات المرافق.

* هل توجد واجهات موحدة للمباني؟

- يتم تكليف الجامعات التي قامت بإعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن بالمحافظات المختلفة بإعداد نماذج تصميمية عامة للواجهات المعمارية بما يتوافق مع البيئة المناخية والخصائص المكانية المميزة لكل مدينة.

* ماذا عن تراخيص البناء الصادرة في السابق؟

- تتولى اللجان المشكلة وفقا لقرار وزير التنمية المحلية رقم 218 لسنة 2020 والمختصة بمراجعة تراخيص البناء السارية إخطار الجهة الادارية المختصة بالنسبة للتراخيص المطابقة لصحيح القانون لإصدار قرارات بدء أو استئناف أعمال البناء مع الالتزام بعدم السماح بالترخيص للأنشطة التجارية، والتراخيص غير المطابقة لصحيح القانون لإعمال شئونها طبقا لقانون البناء، وإعادة الترخيص وفقا للاشتراطات الجديدة، وفي جميع الأحوال لا تحتسب فترة إيقاف الأعمال الصادرة عن المحافظين ضمن مدة سريان الترخيص.

* هل يتم السماح بتحويل الانشطة السكنية إلى تجارية؟

- لن يتم تغيير هدف استخدام الوحدات السكنية من سكنية إلى تجارية أو لأي غرض آخر، وألا تكون المباني متلاصقة مع بعضها البعض.

* كيف يتم تلقى استفسارات المواطنين؟

- سيتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية والإسكان، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق الاشتراطات، كما ستعمل اللجنة على وضع تصور لكيفية التعامل مع حالات التصالح على مخالفات البناء التي لا ينطبق عليها قانون التصالح، أو التي لم تتقدم للتصالح.

* متى يتم العمل بتلك الاشتراطات وإصدار تراخيص جديدة؟

- قريبا سيتم تحديد اللمسات الاخيرة والبدء فى تفعيل اشتراطات البناء وإصدار الرخص.