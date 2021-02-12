التعليم تعرض اللمسات النهائية للامتحانات على لجنة كورونا يوم الأحد

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمختلف مراحل التعليم والشهادة الإعدادية، بعد أن تم تأجيلها من الشهر الماضي بسبب ذروة جائحة كورونا، مؤكدة على عقد الامتحانات، ولكن سيتم إعلان تفاصيل آليات عقدها ظهر يوم الأحد الموافق 14 فبراير الجاري، موضحة أن إلغاء العام الدراسي الحالى بسبب كورونا «مستحيل».

وكشف مصدر مسؤول في «التعليم»، عن أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وضع اللمسات النهائية لتحديد مصير الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وآليات عقد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بمختلف مراحل التعليم والشهادة الإعدادية، وكيفية تقييم الطلاب عن الفصل الدراسي الأول، موضحًا أن التلاميذ من الصف الأول الابتدائي وحتى الثالث الابتدائي سيتم تقييمهم دون امتحانات تحريرية، مؤكدًا أن الطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثانى الإعدادي سيؤدون سيتم تقييمهم تحريريًا من خلال الامتحانات.

امتحان طلاب الشهادة الإعدادية ورقيًا

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن طلاب الشهادة الإعدادية سيتم عقد امتحاناتهم ورقيًا بلجان في المدارس، في حين سيتم عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوي إلكترونيا بالمدارس أو المنازل، طبقًا لمجريات ومستجدات كورونا، لافتًا إلى أنه من الممكن استكمال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالى إلكترونيا عبر المنصات التعليمية والقنوات التعليمية الفضائية، حال أوصت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بذلك، مؤكدًا أن خطة وزير التربية والتعليم لاستكمال الدراسة وعقد الامتحانات ستعرض على لجنة كورونا صباح الأحد لاعتمادها، وسيتم إعلانها ظهرًا في نفس اليوم.

تعديلات على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى

وتابع، أنه سيتم إدخال تعديلات بسيطة على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2020-2021، بعد أن تم تأجيل امتحانات الترم الأول وانطلاق الفصل الدراسي الثاني، بسبب ذروة كورونا، مؤكدًا أن هناك متابعات لحظية لمستجدات كورونا، لتنفيذ جميع الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي الفيروس داخل جميع المدارس على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه في حال عقد الامتحانات بالمدارس سيتم تخصيص غرفة عزل بكل لجنة، لتقديم الدعم لأى طالب أو معلم يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، لحين التواصل مع أقرب مستشفيات العزل لنقل الحالة إليها لتلاقي العلاج اللازم.