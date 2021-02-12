تطعيم 130 طبيبا بلقاح كورونا في جامعة الزقازيق

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن اللجنة المشكلة من مديرية الصحة، والفرق الطبية من الأطباء والتمريض ومدخلي البيانات بالمديرية، أشرفت على تطعيم 134طبيبا بجامعة الزقازيق بلقاح فيروس كورونا كوفيد ١٩.

جاء ذلك في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وتنفيذاً لتوجيهات زيرة الصحة والسكان، واستمرارا لجهود الفرق الطبية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، في مجابهة أزمة كورونا، وخاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية.

وأوضح «مسعود»، بأن الفرق الطبية بالصحة ستقوم بتطعيم 186 فردا من الكوادر الطبية بالجامعة، وهو العدد الذي تم تسجيله علي موقع التسجيل الالكتروني للوزارة والخاص بتطعيم الفرق الطبية علي مستوي الجمهورية، موجهاً اللجنة المكلفة بالإشراف علي حملة التطعيم، بالتأكد من قياس العلامات الحيوية للفرق الطبية بالجامعة قبل التطعيم، مشيراً إلي أن إجمالي الفرق الطبية التي تم تطعيمها بلقاح كورونا، بمستشفيات فاقوس النموذجي، وحميات فاقوس، وحميات الزقازيق، والصدر، بلغ ٥٥٨ فرد من كتائب الجيش الأبيض.

وعلى جانب آخر قام الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بمستشفي الزقازيق العام، بقيادة الدكتور محمد منصور إستشاري القلب بمعهد القلب القومي، بإجراء 6 حالات قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية، منهم حالة حرجة بالعناية المركزة لم تستجيب للعلاج التقليدي، وتم تركيب الدعامات اللازمة للمرضي، وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف مدير المستشفي.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن إجمالي إجراء القسطرة القلبية للمرضي حتي الآن بلغ 337 حالة، وتم تركيب الدعامات اللازمة حسب التشخيص الطبي لكل مريض، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، مقدماً الشكر للمشرف العام علي العنايات المركزة بالمديرية، ومدير المستشفي، واستشاري القلب، ورئيس القسم، ولجميع الفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، علي الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.