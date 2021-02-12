السيطرة على حريق محدود بمحل للأدوات المنزلية في القاهرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة علي حريق محدود نشب في سندرة محل صغير لبيع الأدوات المنزلية بمنطقة الدرب الأحمر، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق محدود في أحد محلات بيع الأدوات المنزلية بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، وعلي الفور تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق محدود في محل، وتم فرض كردون أمني خشية امتداد النيران إلى باقي المحلات المجاورة بالمنطقة.

تم التعامل مع النيران وإخمادها وإجراء عمليات التبريد خشية تجددها مرة أخرى.

ومن جانبه، قال اللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، إن الإدارة تلقت بلاغًا بنشوب الحريق وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق في سندره محل لبيع الأدوات المنزلية وتبلغ مساحتها 70 مترًا وبها بعض الأدوات المنزلية البلاستيكية، وأضاف «منصور» أن القوات تمكنت من السيطرة علي النيران وإطفائها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.