محافظ بورسعيد: وزير القوى العاملة وعد الصيادين وأوفى بشهادات التأمين

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال الجولة التفقدية اليوم الجمعة، لأحد المصانع بالمنطقة الصناعية للمحافظة، التي رافقه خلالها محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الأخير يحرص دائما على متابعة عمال بورسعيد والاطمئنان على أحوالهم، موضحا أن هذه الزيارة تأتِ بعد أقل من شهر من زيارته الأولى، التي تفقد فيها أحوال الصيادين بالمحافظة ووعد حينها بحل مشاكلهم.

وأعلن «الغضبان»، في تصريحات تليفزيونية الجمعة، لبرنامج «أحلام مواطن»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، أن الوزير أوفى بوعده اليوم، بعد أن وزع شهادات التأمين على الصيادين بأرقام محترمة.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أنه ينتهز الفرصة أيضا، لتوجيه الشكر لوزير القوى العاملة، على مراكز التدريب المهني التي أنشأتها الوزارة بالمحافظة، مصرحا أن تلك المراكز هي من تفرخ اليوم العمال لغالبية المصانع المتواجدة ببورسعيد.

وأكمل، «من شهر تقريبا شاهدنا مراكز التدريب المتنقلة، التي تخدم في القرى والأحياء المختلفة، وشاهدنا انضمام المتدربين لها، وتلقيهم خدمة تدريب متميزة تؤهلهم للعمل بمثل هذه المصانع الكبيرة».

وصرح «الغضبان»، أن تلك الجولة التفقدية تأتي اليوم من أحد القلاع الصناعية، التي تم إنشاؤها خلال أقل من 3 سنوات، بالتعاون والتنسيق مع جميع أجهزة الدولة المصرية.

وتابع: «النهاردة أصبحنا أمام مصنع قائم بالفعل على أعلى مستوى، يوفر فرص عمل لأولانا ويصدر لدول العربية والسوق الأوربية المشتركة، ويوفر عملة صعبة للبلاد».

وواصل، أن بفضل هذا المصنع، أصبحنا لا نستورد اللمبات الليد، ونغطي احتياجات السوق المحلي، والفائض من المنتجات يتم تصديره إلى الخارج، مما يساعد في توفير عملة صعبة.

وألمح «الغضبان»، إلى أن وزير القوى العاملة، حرص خلال الجولة التفقدية على الاطمئنان على أحوال العمال، وحصولهم على كافة حقوقهم من مرتبات مرضية وتأمينات، لافتا إلى أن هذه الأمور تسعد العمال جدا، ويشعرون من خلالها بأهميتهم بالنسبة للدولة المصرية، وبأن كافة أجهزة الدولة خلف المواطن المصري وتحرص على حصوله على كافه حقوقه.