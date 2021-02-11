محافظ بورسعيد يتفقد مستجدات الأعمال بمحطة الصرف الصحي بالزهور

أجرى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، جولة ميدانية لتفقد أعمال إنشاء محطة صرف صحي الزهور ومعدلات التنفيذ الجارية، يرافقه اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، فوزي الوالي رئيس حي الزهور، والشركات الهندسية القائمة على أعمال إنشاء المحطة.

واستعرض المحافظ الأعمال الإنشائية التي تشهدها المحطة الجديدة، مشددا على سرعة إنجاز كافة الأعمال في أقرب وقت؛ لبدء تشغيل المحطة، حيث تخدم محطة الصرف الصحي الجديدة بحي الزهور العديد من المناطق، وأهمها مناطق «شباب المدينة، قبضايا، وآرض النوادي».

وأكد المحافظ أن بورسعيد تشهد خطة موسعة للارتقاء بمنظومة الصرف الصحي بمختلف الأحياء أهمها «الضواحي والزهور»؛ لتخفيف الضغط عن المحطات الموجودة حاليًا، و لضمان استيعاب المشروعات الجديدة التي تشهدها المحافظة، وفي إطار خطة المحافظة للقضاء على مشكلات الصرف الصحي تماشيا مع التنمية المنشودة على أرض بورسعيد.

كان اللواء عادل الغضبان، قد ترأس أمس جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، وشهدت استعراض تقارير موجزة لإنجازات الدولة المصرية بالمحافظة، في مجالات «الإسكان، الصناعة، الصحة، والتعليم»، فضلًا عن إقامة الاسواق الحضارية، وتطوير كافة المحاور والطرق ببورسعيد.

وصدق المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ، في جلسته، على تعديل مقابل الانتفاع عن الأرض المخصصة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء؛ لإنشاء موزع للتيار الكهربائي لمشروع 120 عمارة جنوب بورسعيد ، والتصديق على مذكرة جهاز المشروعات بالديوان العام، بشأن تعديل مسطح سوق السمك، والمشروع الخدمي ببورسعيد سوق الخضار والفاكهة، والتصديق على إعادة تخطيط الشارع الفاصل بين منطقة الخدمات الرياضية ومحطة الصرف الصحي والمركز الطبي بحي الضواحي.