مليون و63 ألف مواطن استفادوا من «نور حياة»: تعرف على حصيلة المبادرة

تستمر جهود صندوق تحيا مصر، في إطلاق قوافل المبادرة الرئاسية «نور حياة» لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، حيث تواصل جهودها في قرى ومحافظات مصر، التي كان آخرها قرية معصرة ملوي بمحافظة المنيا، وقرية البصارطة بمحافظة دمياط، ومركز الباجور بمحافظة المنوفية، وقرية شيبة بمحافظة الشرقية، وذلك من أجل إجراء الكشف الطبي للعيون على المواطنين الأولى بالرعاية، إلى جانب توفير العلاج والنظارات الطبية، بالإضافة إلى إجراء عمليات المياه البيضاء مجانا، على أن تجرى العمليات الجراحية في المستشفى العسكري بمحافظات السويس، كفر الشيخ، بنى سويف، المنوفية، سوهاج، ودمياط.

وذكر المدير التنفيذي لصندوق «تحيا مصر»، تامر عبد الفتاح، في بيان عنه أبرز الأرقام المتعلقة بالمبادرة الرئاسية نور حياة والتي جاءت كالتالي:

أبرز الأرقام فيما يخص مبادرة «نور حياة»

* تستقبل قافلة «نور حياة» 300 مواطن يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع بواقع 50% من طاقتها السابقة، وتطبيقا للإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

* عدد المستفيدين من مبادرة «نور حياة» منذ إطلاقها بلغ مليونا و63 ألف مواطن (بالغ – تلميذ ابتدائي).

* تم صرف 195 ألف و712 نظارة طبية منذ انطلاق المبادرة.

* تم صرف العلاج لـ81 ألف 940 حالة بالمجان.

* تم إجراء 15 ألف جراحية في العيون.

* انطلقت المبادرة في فبراير 2019.

* ووصلت المبادرة لـ19 محافظة هي: السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، كفر الشيخ، الإسكندرية، دمياط، البحر الأحمر، الجيزة، الفيوم، بني سويف، ألمنيا، أسيوط، وسوهاج، ومطروح.

جدير بالذكر أن تنظيم قوافل مبادرة «نور حياة» في المحافظات تأتي في إطار التنسيق مع المشروعات التي تنفذها الدولة لتطوير الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة، ويعمل صندوق «تحيا مصر» على تحقيق التكامل بين البرامج والخدمات التي يوفرها في مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية، ومختلف المشروعات المنفذة من خلال مبادرة «حياة كريمة».