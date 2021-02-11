محافظ الغربية يعلن استلام 49 ماكينة غسيل كلوي من «تحيا مصر»

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الخميس، عن وصول 49 ماكينة غسيل كلوي، مقدمة من صندوق «تحيا مصر»، لدعم مستشفيات وزارة الصحة، مشيدًا بالدور الوطني الذي يقوم به الصندوق في تقديم المساعدات والدعم لكافة القطاعات بالمحافظة، وخاصةً في قطاع الصحة.

وجاء ذلك تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوي ورعاية مرضى الفشل الكلوي.

وكشف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، أن مديرية الصحة تسلمت عدد 49 ماكينة غسيل كلوي، المقدمة من وزارة الصحة لدعم المستشفيات بالمحافظة.

كما أكد أنه تم تنفيذ تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتوزيع هذه الماكينات على المستشفيات المركزية لخدمة مرضى الفشل الكلوي بقرى ومراكز المحافظة، وتوفير الخدمات الصحية لهم، مؤكداً أن الماكينات الجديدة تعد إضافة كبيرة للمستشفيات الحكومية المركزية بالمحافظة، والتي ستسهم في رفع قدرتها على استيعاب عدد أكبر من مرضى الفشل الكلوي.

وأشارت الدكتوره سهير صبري، مدير إدارة الكلى الصناعية بالمديرية، إلى أن هذه الماكينات تعد من أحدث وأجود أنواع ماكينات الغسيل الكلوي، وتم توزيعها علي 11 مستشفي عام مركزي ومركز غسيل كلوي بالمحافظة، وفقاً لاحتياجات وحدات الكلى بمستشفيات ومراكز المحافظة.

من ناحية أخرى، تابعت مديرية الصحة في محافظة الغربية، اليوم الخميس، فعاليات تلقي الأطقم الطبية أولى جرعات لقاح فيروس كورونا بمستشفى كفر الزيات العام، والتي تم تدشينها قبل أيام، بعد إعطاء إشارة بدء التطعيمات، تنفيذاً لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وأكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه تم حتى اليوم الخميس، تسجيل 164 فرداً من الأطقم الطبية، من أطباء وتمريض وفنيين، على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاحات، مع تنظيم مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي.

وأوضح أن الأولوية في اللقاحات ستكون للأطقم الطبية بمستشفى الحجر الصحي والصدر والحميات، ثم العاملين بمختلف المستشفيات، مشدداً على أن التطعيمات آمنة، وخضعت لكافة التحاليل التي أثبتت فاعليتها، مطالباً المواطنين بعدم التراخي في الالتزام بالإجراءات الوقائية، في إطار جهود وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا.