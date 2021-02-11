«مختار»: صندوق تحيا مصر منوط به توفير لقاح كورونا لغير القادرين

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق يتابع لحظة بلحظة، فكرة تدبير اللقاح المضاد لـ كورونا، والصندوق منوط به توفيره لغير القادرين، وتوفير الدعم المالي لتوفير اللقاح، وعدد كبير من رجال الأعمال وشركاء الصندوق، أعلنوا مشاركتهم في الحملة.

وأضاف «مختار»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الآن»، المذاع على شاشة قناة «extra news»، أن الصندوق يتعامل مع أكثر 92 منظمة مجتمع مدني كبرى، إضافة لـ500 جمعية قاعدية، والهدف من ذلك كونها قريبة من المواطنين في القرى والنجوع، والتي يصعب لكثير من منظمات المجتمع المدني للوصول لها، ولذلك بالتعامل مع هذه الجمعيات نستطيع توصيل طريقة تأدية الخدمة، فقد تكون هذه الجمعيات تستطيع الوصول للمواطن المستحق لكن لا تستطيع كيفية تقديم الخدمة التميزة.

ولفت إلى أن التعامل مع هذه الجميعات من خلال الصندوق بشكل مباشر يوفر لهم الخبرة التي تجعله بعد ذلك يستطيع فهم معنى قاعدة البيانات ومد المعلومات باستمرار لتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالصندوق، وهذا يتم في إطار التنسيق والتكامل مع وزارة التضامن أو أي جهة محلية، متابعا: «طالما المعلومة المؤكدة موجودة يتم تحقيق أكبر قدر استفادة سواء من موارد الدولة أو الصندوق» .

ولفت إلى أن الصندوق وفر أكثر مليون كمامة جراحية العام الماضي، إضافة لأجهزة التنفس الصناعي المختلفة والمطهرات التي يتم توزيعها دخل مستشفيات العزل في كل المحافظات أو المواطنين الأولى بالرعاية، كما استهدف الصندوق 8 ملايين مواطن لدعمه بالمواد الغذائية خلال جائحة كورونا، ومليون فرد من العمالة غير المنتظمة من خلال المنحة التي قدمتها وزارة القوى العاملة بتكليف من الرئيس السيسي.

وأكد أن الخدمات التي قدمها الصندوق تتنوع كل المجالات التي قدمها صندوق تحيا مصر، وتتطوع كل قدراته لمواجهة كورونا سواء في مجال التوعية أو دعم 42 مستشفى عزل وحميات على مدار الجائحة أو في الوصول للمواطنين الأولى للرعاية والعمالة غير المنتظمة لإعانتهم على الاحتياجات المعيشية خلال الفترات الصعبة وتوقف الأنشطة الاقتصادية.