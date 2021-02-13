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محمود مسلم

حظك اليوم السبت 13-2-2021 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:14 ص | السبت 13 فبراير 2021
برج الحوت اليوم

برج الحوت اليوم

يتميّز مولود برج الحوت بخياله الواسع، فهو حساس، عاطفي، غير أناني، لا تهمه الماديات، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر يقترن مع نبتون ببرجك ويمدك ذلك باليقظة والتألق والثقة، والفلك يدعم كل مبادرة تقوم بها.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

 تبدو مؤثرا في الجنس الآخر واليوم ترى تأثيرك في نظرات الإعجاب الموجهة لك.

مشاهير برج الحوت

من أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، مواليد 10 مارس. 

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