مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ: 50% من المسبارات السابقة فشلت

قال مدير مشروع الإمارات لاستشكاف المريخ بمركز محمد بن راشد للفضاء، المهندس عمران شرف، إن 50% من المهمات التي تم إرسالها إلى المريخ في السابق، فشلت، بسبب صعوبة وبعد الكوكب، وعوامل أخرى.

المسافة التي قطعها المسبار

وأضاف «شرف»، في مداخلة عبر تطبيق «Zoom» مع برنامج «معكم» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الجمعة، أن مسبار الأمل قطع مسافة قدرها 500 مليون كيلومتر، إلى أن وصل للكوكب الأحمر، وتأخير الاتصال مع المسبار- من اتجاهين لارسال الأوامر واستقبال الإحداثيات- يستغرق 22 دقيقة تأخير، والمشكلة ليس لها حل، وبُعد المسافة بين الأرض والمريخ هي التي تحدد هذا الأمر، ولذلك فإن المهمة حساسة وخطيرة جدا، لافتا إلى أن معدل التأخير وصل في إحدى المرات إلى 27 دقيقة.

قلق من لحظة الانفصال عن الصاروخ

وكشف مدير مشروع الإمارات لاستشكاف المريخ بمركز محمد بن راشد للفضاء، أنه عندما أعلن عن نجاح المهمة لم يستوعب ما حدث، ومر المجهود الذي بذلوه خلال السبع سنوات الماضية أمام عينيه، وكانوا قلقين جدا، وخطأ بسيط في الصاروخ يمكن أن ينهي المهمة، ولحظة انفصال المسبار من الصاروخ كانت مقلقة أيضا، وخافوا أن يفقدوا الاتصال بالمسبار بعدها.

دعم كبير من الحكومة والشعب

وأكد أن حكومة الإمارات وشعبها جميعا كانوا وراء الفريق، وحتى عندما يلتقونهم في الأماكن العامة يؤكدون لهم ذلك، ويوم وصول المسبار تواجد كلا من الشيخ محمد بن زايد، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مقر المركز، وهذا كان يمثل دعما كبيرًا لهم.

ويذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، نجاح مسبار الأمل الإماراتي، في مهمته بالوصول إلى كوكب المريخ، لدراسة الغلاف الجوي للكوكب الأحمر، كأول مسبار عربي ينطلق خارج مدار الأرض لاستكشاف الكوكب الأحمر، وهو ما يُعد إنجازا تاريخيا بإرادة إماراتية تسجل للعرب نقطة مضيئة، وتمنحهم الأمل بأنهم قادرون على منافسة باقي الأمم.