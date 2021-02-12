مهندس نظام التحكم بـ«مسبار الأمل»: انتظروا أخبارا جيدة خلال أيام

قال إبراهيم عبدالله المدفع، مهندس نظام التحكم بـ«مسبار الأمل» وقائد فريق أنظمة التحكم، إنه شعر بالفرح لدى وصول المسبار إلى كوكب المريخ، لكنه لم يكن فرحًا غامرًا، مشددًا على أن فريق العمل بذل مجهودًا كبيرًا طيلة 7 أشهر، ما جعله متوقعًا هذه النتيجة بسبب العمل الدؤوب الذي جرى بذله.

وأضاف عبدالله، في تصريحات لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، مع الإعلامي محمد الشاذلي، والإعلامية هدير أبو زيد: «لاحظنا حب الناس وحماسهم لهذا الأمر وهو ما زاد فرحتنا بشكل أكبر، والمسبار سيبقى في المسار لمدة شهرين، ثم ينتقل إلى المدار العلمي، وعندها ستبدأ عملية الحصول على البيانات وتخزينها».

وتابع مهندس نظام التحكم بمسبار الأمل وقائد فريق أنظمة التحكم: «بداية من شهر أبريل حتى سبتمبر سنفحص سلامة الأجهزة العلمية ونتأكد من سلامة البيانات، وفي شهر سبتمبر سنبدأ إرسال هذه البيانات إلى المجتمع الدولي؛ لبدء البحث بخصوص كوكب المريخ، وننتظر أيام قليلة للتصريح حول النتائج التي توصلنا إليها حتى الآن .. انتظروا بعض الأخبار الجيدة عن ما توصلنا إليه من بيانات ومعلومات».

واستكمل مهندس نظام التحكم: «نحن نبعد عن الأرض ما يقرب 493 مليون كم، وإرسال أي بيانات قد يستغرق 11 دقيقة، وإعادة البيانات إلى الأرض يستغرق 11 دقيقة أخرى، أي أن 22 دقيقة تستلزم إرسال أمر من المحطة الأرضية ذهابًا وإيابًا، لذلك كانت عملية دخول المسبار في المريخ ذاتية، وكان أحد أسباب توترنا أثناء هذه العملية؛ لأننا لم نستطع القيام بأي شيء إذا حدث أي أمر غير متوقع».