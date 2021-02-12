شكري: نراعي مصالح إثيوبيا لتوليد الكهرباء طالما راعت حقوقنا في المياه

أجاب سامح شكري، وزير الخارجية، على سؤال الإعلامي عمرو أديب، الذي طرحه عليه بشأن بدائل مصر في مفاوضات السد الإثيوبي، خاصة من اقتراب إثيوبيا من الملء الثاني لخزان السد، قائلًا: «في هذه المرحلة نحن نتحدث دائما عن التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم حول الملء والتشغيل يراعي مصالح الدول الثلاث بشكل متكافئ، وعبرنا عن إرادتنا السياسية في مراحل التفاوض».

وأضاف شكري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية» الذي يعرض عبر شاشة «mbc مصر»: «وضعنا أنفسنا في جانب أننا نسعى إلى تحقيق المصالح الإثيوبية في توليد الكهرباء، طالما يراعي مصالحنا في الحفاظ على المياه التي تأتي إلى مصر والسودان وإدارة السد بالشكل الآمن الذي لا يترتب عليه أي أضرار بالنسبة إلى الأشقاء في السودان».

وتابع: «أبدينا الكثير من المرونة والتفهم لمصالح شركائنا في إثيوبيا والسودان ونسعى إلى التوصل إلى هذه النتيجة، وربما يكون هناك اختلاف في أسلوب التفاوض، أو إضافة لأطراف دولية أخرى مطلعة على مواقف الدول وتستطيع أن تطرح الحلول وتقيم المواقف التي تطرح من جانب الدول الثلاث، ونحن منفتحون ولا مشاكل لدينا، ونرى أن موقفنا يتسم بالعدل، والخبراء الدوليين على مستوى العالم يقولون ذلك، فنحن ملتزمون بالقواعد القانونية والمصلحة المشتركة».