متى تخبر الطفل أنه ليس ابنا شرعيا للأسرة التي ترعاه؟.. التضامن تجيب

تتساءل بعض الأسر البديلة عن الموعد الصحيح لإخبار الطفل المكفول أنه طفلا غير شرعيا، حتى لا يتعرض الطفل للصدمة التي قد تؤثر على حالته النفسية ويتسنى له استيعاب ما حدث معه في الماضي.

وتجيب وزارة التضامن الإجتماعي، وفقا للموقع الرسمي لها، أن الوقت الأنسب للافصاح للابن أو الطفل هو سن (8) سنوات.

وعللت التضامن اختيار هذا السن تحديدا السن وذلك لينشأ متوازنا نفسيا واجتماعيا .

وعن شكل الافصاح، قالت التضامن، أنه يتم الإفصاح له على أنه ابن أحد الأقارب وكان له فضل على الأسرة البديلة ورداً لهذا الجميل تكفلت الأسرة به وذلك لكى يدين الطفل بالولاء للأسرة البديلة .

وكانت قد أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أنها تتجه حالياً نحو التوسع في منظومة الأسر البديلة، لافتة إلى أنَّها تتيح فرصة أكبر لدمج الأطفال داخل المجتمع وتوفير بيئة طبيعية للطفل داخل أسرة طبيعية مكونة من أب وأم بعيداً عن المؤسسات.

ونوهت «التضامن» موضحة عبر موقعها الرسمي، أنَّه يشترط على الأسرة البديلة إذا كان الطفل معلوم النسب، أن يكون الاتصال في شؤونه عن طريق «إدارة الأسرة والطفولة»، ويحذر عليها تسليمه ولو مؤقتاً لوالديه أو أحدهما أو إلى أي شخص آخر إلا عن طريق هذه الإدارة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تولى رعاية الأطفال المعثور عليهم في دور رعاية أو داخل أسر بديلة بشرط اتباع عدد من الإجراءات ومنها التقدم بطلب لإدارة الأسرة والطفولة، بوزارة التضامن أو على الموقع الإلكتروني، كما تطلب إدارة الأسرة والطفولة بحث اجتماعي، مع إرفاقه بالمستندات من الإدارة الاجتماعية التابع لها محل إقامة الأسرة، بالإضافة لمطابقة البحث المشار إليه على الواقع، للتأكّد من صحة وسلامة البيانات وغيرها من الاجراءات الأخرى.