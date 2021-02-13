صور.. جنات تحتفل بعيد الحب على خشبة دار الأوبرا المصرية

أحيت النجمة المغربية، جنات، حفل عيد الحب الذي أقيم مساء أمس الجمعة، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور كامل العدد بإجراءات احترازية مشددة بسبب جائحة فيروس كورونا العالمية.

صعدت المطربة المغربية على خشبة المسرح بجوار الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو دكتور محمد الموجي، بإطلالة كالأميرات مرتدية «سوريه» أزرق أنيق وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب.

وحرصت «جنات» في بداية فقرتها على توجيه كلمة شكر لوزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم، والدكتور مجدى صابر والدكتورة جيهان مرسى، بالإضافة إلى الجمهور لحسن استقباله لها وتواجده في هذه الظروف الاستثنائية.

وأشعلت المطربة الحفل بعدد كبير من أغانيها الرومانسية المميزة التي تألقت بها طوال مشوارها الفنى، والتي اختارتها بعناية لعيد الحب منها «اسمع كلامي»، «حبيبي على نياته»، «بحبك»، «أخدت قرار»، «حب جامد»، «جيالك»، «عيشنى أكتر بيك»، «رايق، مساء الجمال».. بالإضافة إلى أغاني ألبومها الأخير «أنا في انتظارك»، وبعض الأغاني التي قدمتها تلبية لرغبات الجمهور.

أحيا أولى فقرات الحفل المطرب أحمد عفت، وعازف الجيتار الأردني وحيد ممدوح، فغنى «عفت» في الفقرة الأولى أغنية «اسبقني يا قلبي» كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي، و«بحلم بيك» كلمات مرسي جميل عزيز وألحان منير مراد و«بأمر الحب» كلمات مرسي جميل عزيز وألحان منير مراد، و«على قد الشوق» كلمات محمد علي أحمد وألحان كمال الطويل، أما عن العازف وحيد ممدوح فقدم عددا من المقطوعات الموسيقية منها «إن راح منك يا عين وعلى عش الحب» لمنير مراد و«ماشربتش من نيلها» ألحان عمرو مصطفى، واختتم فقرته بأغنية «نسم علينا الهوى» للأخوين رحباني.

جدير بالذكر أن آخر أعمال جنات هو تتر مسلسل «بخط الإيد» من بطولة أحمد رزق وسوسن بدر ويسرا اللوزى وأخرين.