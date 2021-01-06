احتفالا بعيد ميلادها.. 2020 عام سعيد على «جنات» مولود جديد وألبوم ناجح

تحتفل النجمة المغربية جنات بعيد ميلادها الذى يتزامن مع اليوم السادس من شهر يناير الجاري، وتدخل عامها الجديد 2021، بخطى ثابتة بعد أن حققت عدد من أمنياتها فى عام 2020.

أولى النجاحات التى تحققت فى 2020، لـ جنات كانت رزقها بمولودتها الثانية جوليا والتى رزقت بها من زوجها المصري محمد عثمان نعمان.

اما النجاح الثاني فكان مع ألبومها الغنائي «أنا في انتظارك» الذى طرحته شركة روتانا فى نهاية عام 2020، وتضمن 10 أغنيات تعاونت فيهم جنات مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب، فمن الشعراء تامر حسين، عزيز الشافعي، عبد الحميد الحباك، جمال الخولى، شادى نور، كريم حكيم، سلامة على، على فتحى، وأحمد الحبشى، ومن الملحنين وليد سعد، مدين، رامي جمال، أحمد حسين، عماد تاج، خالد فتوح، وبلال سرور.

أما الموزعون، فتتعاون جنات مع كل من أسامة سامي، هاني يعقوب، أكرم عادل، وسام عبد المنعم، إلهامي دهيمة، هاني ربيع، جيزو، وأدهم دهيمة، وجاء الألبوم هندسة صوتية وماستر ومكساج هيثم راضى.

والمطربة جنات تدخل عام 2021، بطموحات وأمال فنية جديدة حيث كانت قد صرحت لـ«الوطن» بأنها ستصور أغنيتين من أغنيات ألبومها الجديد "أنا في انتظارك"، لطرحهما خلال الأيام المقبلة عبر القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت جنات لـ"الوطن"، أن الأغنيتين اللاتي استقرت عليهما، "أوعى" و"أنا استعجلت"، لكن لم تحدد بعد موعد طرحها، أو المكان الذى سيتم التصوير فيه.

ووجهت المطربة المغربية جنات، الشكر لفريق عمل ألبومها الجديد "أنا في انتظارك" عبر حسابها الخاص على فيسبوك.

وكتبت جنات "أنا بشكر كل الفنانين اللي اشتغلوا معايا في الألبوم جميعاً من أول الأسماء الكبيرة اللي كل اسم لوحده تاريخ لغاية الشباب الفنانين اللي لسه بيبدأوا بشكركم جميعاً على الفن الجميل اللي اتقدم وبشكركم على النجاح والحالة اللي عملها الالبوم بشكركم فرد فرد وبشكر شركة روتانا وكل الدعم اللي قدمته وتمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح.