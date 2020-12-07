جنات تستعد لتصوير "أوعى" و"أنا استعجلت" من ألبومها الجديد

استقرت الفنانة جنات، على تصوير أغنيتين من أغنيات ألبومها الجديد "أنا في انتظارك"، لطرحهما خلال الأيام المقبلة عبر القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي.

أوضحت جنات لـ"الوطن"، أن الأغنيتين اللاتي استقرت عليهما، "أوعى" و"أنا استعجلت"، لكن لم تحدد بعد موعد طرحها، أو المكان الذى سيتم التصوير فيه.

ووجهت المطربة المغربية جنات، الشكر لفريق عمل ألبومها الجديد "أنا في انتظارك" عبر حسابها الخاص على فيس بوك.

وكتبت جنات "أنا بشكر كل الفنانين اللي اشتغلوا معايا في الألبوم جميعاً من أول الأسماء الكبيرة اللي كل اسم لوحده تاريخ لغاية الشباب الفنانين اللي لسه بيبدأوا بشكركم جميعاً على الفن الجميل اللي اتقدم وبشكركم على النجاح والحالة اللي عملها الالبوم بشكركم فرد فرد وبشكر شركة روتانا وكل الدعم اللي قدمته وتمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح . جنات انا_في_انتظارك"

طرحت النجمة المغربية جنات، أغنيات ألبومها الجديد "أنا في انتظارك"، من إنتاج شركة "روتانا" للصوتيات.يتضمن الألبوم 11 أغنية باللهجة المصرية، وتتعاون النجمة المغربية فيع مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار إلى جانب الشباب، فمن الشعراء تامر حسين، وعزيز الشافعي، وعبدالحميد الحباك، وجمال الخولي، وشادي نور، وكريم حكيم، وسلامة علي، علي فتحي، وأحمد الحبشي، ومن الملحنين وليد سعد، ومدين، ورامي جمال، وأحمد حسين، وعماد تاج، وخالد فتوح، وبلال سرور.أما الموزعون، فتتعاون جنات مع كل من: أسامة سامي، وهاني يعقوب، وأكرم عادل، وسام عبدالمنعم، وإلهامي دهيمة، وهاني ربيع، وجيزو، وأدهم دهيمة، ويتولى هندسة صوت وماستر ومكساج هيثم راضي.