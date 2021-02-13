محمد ثروت يعود بـ 11 أغنية جديدة: انتظروا مفاجأة.. واللي جاي أحسن

اعتبر الفنان محمد ثروت، أن توفيق الله كان موجودا في اختياره لتوقيت طرح أغنيته الجديدة «يا مستعجل فراقي»، والتي حققت مليون مشاهدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدًا أنه قدم 9 أغنيات جديدة، ولكنه اختار طرح هذه الأغنية أمس «في الشتاء والناس قاعدة وفي عيد الحب»، مبديًا سعادته لاعتبار البعض أن هذه الأغنية هي الأغنية الرسمية لعيد الحب لدى غير المحبين «السناجل».

وأبدى «ثروت» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، سعادته بالتعاون مع الملحن محمد رحيم والشاعر تامر حسين، مضيفًا: «محمد رحيم المبدع الجميل اللي أنا اخترته من ضمن الناس اللي هركز معاهم المرحلة الجاية دي وعامل لي أغنيتين غير الـ9 اللي أنا عملتهم».

وكشف أنه سيطلق 9 أغاني جديدة «اللي جاي أجمل وأحسن لأننا عاملين مجموعة أغاني كبيرة جدا هتكون مفاجأة حلوة» مبديًا سعادته بشريحة الشباب تحت 20 عاما التي أثنت على أغنيته معتبرًا أنهم لم يعرفوه من قبل، وأن هؤلاء هم «الزباين الجدد».

وعاد من جديد الفنان محمد ثروت، بعد غياب طويل عن طرح الأغاني الجديدة، بأغنية جديدة صورها على طريقة «الفيديو كليب»، وتحمل اسم «يا مستعجل فراقي»، وظهر خلال الكليب يعزف على البيانو.

والأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان محمد رحيم، وتقول كلمات الأغنية: «اتكتب سطر النهاية للأسف مانتش معايا للأبد فعلا كفاية عليك كدة وكفاية جرح وآه الأمل إن أنت تتغير ضعيف، والوضع ده بقى شئ سخيف، وأنا ايه جابرني لكل ده، حب انتهى، وأنا شكوتي لله، يا مستعجل فراقي، أنا مبقتش باقي، ولا عمرك تلاقي من بعدي ناس غاليين، أنا اللي يودعوني هما اللي بيخسروني ومبتبكيش عيوني على ناس ولا فارقين يا مستعجل فراقي، أنا مبقتش باقي ولا عمرك تلاقي من بعدي ناس غاليين، أنا اللي يودعوني هما الي بيخسروني، ومبتبكيش عيوني على ناس ولا فارقين اتكتب، كل حد يروح لحاله، نفترق نبعد وماله، نفترق كانت عنيه مغمضة، فتحت على مأسآه الندم مالهوش في قلبي خلاص مكان ولا عمري هديلك امان ضيعت كل الوقت ده ازاي كده اهو درس و فهمناه يا مستعجل فراقي انا مبقتش باقي ولا عمرك تلاقي من بعدي ناس غاليين انا اللي يودعوني هما الي بيخسروني ومبتبكيش عيوني على ناس ولا فارقين يا مستعجل فراقي أنا مبقتش باقي ولا عمرك تلاقي».