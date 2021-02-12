«وينك حبيب» أغنية جديدة لفضل شاكر تقترب من مليون مشاهدة في 24 ساعة

منذ ساعات أطلق الفنان فضل شاكر أغنيته الجديدة احتفالا بعيد الحب، وتضمنها فيديو كليب جديد للأغنية وهي «وينك حبيب» من كلمات وألحان أيمن قميحة، وتوزيع عمر الصباغ، ومن إخراج محمود رمزي وإشراف عام أياد النقيب.

وتأتي الأغنية بعد غياب 9 سنوات على إطلاق فيديو كليب «ما أصدق».

فضل شاكر يقترب من مليون مشاهدة بأغنيته الجديدة

«وينك حبيب» تم أطلاقها على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر على اليوتيوب، وعلى كافة الإذاعات والمنصات الإليكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، والمتاجر الاليكترونية.

وفى أقل من 24 ساعة نجحت في تحقيق مليون مشاهدة عبر يوتيوب فقط، وهي تعد أول فيديو كليب لفضل شاكر بعد فترة غياب طويلة.

فضل شاكر يطرح ثاني أغنياته لعام 2021

وتقول كلمات الأغنية

«وينك حبيب؟!

مذكرني ولا نسِيت؟! مين انا وشو حكيت.. لِبحضني ياما غفيت.. وينك رد عليّ.. كِيفُن حبيب؟! خدودك وعينيك؟!

كل شي بيسألني عليك.. أنا مافيي هيك .. على بُعدك مافيي.. كل ما تقرب مني الناس.. وأنت منك حدي .. عم بوهم حالي بإحساس

بلحظة بيقلُب ضدي.. عم جرب أنساك فيهن.. عم شوفك جوا بعينيهن.. حتى بإسمك عم سميهن.. ويرد الصدى

لو انت بتعرف شو بيعني.. إنه تكون بعيد عني.. حتى حالي مابيسمعني.. ومابقشع حدا.. وينك حبيبي؟»

يذكر أن الفريق الفني لفضل شاكر يواصل إعادة طرح الأعمال الغنائية الطربية "حفلات" على قناته في "اليوتيوب"، فيما سيشهد هذا العام 2021 طرح للعديد من الأعمال الغنائية التي تعاون من خلالها مع أبرز الشعراء والملحنين في العالم العربي.