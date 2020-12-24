محمد ثروت عن انسحابه من عرض فيلم «ريما»: حماتي السبب

أعلن الفنان محمد ثروت، عبر حسابه بـ«فيسبوك» سبب انسحابه من العرض الخاص لفيلم «ريما» الذي أقيم مساء أمس الأربعاء.

وكتب ثروت، «توضيح هام جدا.. الناس اللي بتقولي إنت مشيت ليه بدري من العرض الخاص لفيلم (ريما) ومكملتش للآخر، أنا جالي تلفون بيقول إن حماتي جالها جلطة في المخ ونقلوها المستشفى ودخلت العناية المركزة وحالتها بين الحياه والموت».

وأضاف: «أكيد حسيب اللي في إيدي كله وأطير أنا ومراتي عشان نروح المستشفي نطمن عليها ونبقي جنبها.. بشكر كل الناس اللي اتصلت وسألت.. وبعتذر لكل الناس اللي شرفتني العرض الخاص وبشكرهم».

وفيلم «ريما» بطولة كل من: محمد ثروت، مايا نصري، والطفلة ريم عبد القادر، إيهاب فهمي، هالة فاخر، فراس سعيد، مها نصار، أحمد إمام، آية سليم، منى جمال، أحمد فتحي، علاء مرسي، محمد جمعة، عبد الحميد العوام، منتج فني مدحت لبيب، تصوير أحمد عاشور، ومن إنتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني للمنتج عمرو طنطاوي، وتأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق حول فكرة الرؤى، هل كلها خير وهل بالفعل تتحقق أم قد يلعب القدر لعبته ويغير من مسار رؤية ما ويجعلها شر على كل من ظهر فيها، من خلال الطفلة «ريما» التي تدرك ما لا يعرفه الآخرون، نكتشف سر تاريخ يوم الثالث من مارس وما سيحدث به من جرائم نتيجة الصراع بين الحب والكراهية، فتتشابك أسرار تلك الجرائم بين كل أبطال الفيلم لكن الإجابة ستظل لدى الطفلة «ريما» بمفردها.

وتم عرض الفيلم مساء أمس الأربعاء على أن يعرض بداية من يوم اليوم الخميس 24 ديسمبر بدول الخليج العربي والعراق والأردن والإمارات والمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت.