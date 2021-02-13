الصين تسجل 65 حالة شفاء من كورونا.. وبريطانيا تقترب من تطعيم 15 مليونا

قالت السلطات الصحية الصينية، اليوم، إن 65 مريضا مصابا بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم في البر الرئيسي الصيني، أمس الجمعة.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية الصينية» في تقرير يومي، إن 763 حالة اصابة مؤكدة لا تزال تتلقى العلاج الطبي بينها 12 في حالة خطيرة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وسجل البر الرئيسي الصيني حتى أمس الجمعة، 89756 حالة إصابة مؤكدة بكورونا، بينها 84357 حالة شفاء من الفيروس و4636 حالة وفاة.

من جانبه، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، إن جميع الفرضيات الخاصة بمنشأ كورونا مازالت مفتوحة، وتحتاج المزيد من التحليل والدراسة، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، اليوم.

وأشار «أدهانوم»، في مؤتمر صحفي، إلى أن فريق الخبراء المعني بمنشأ الفيروس أنهى مهمته في الصين، وعملوا في ظروف صعبة للغاية، ورغم ذلك عادوا بمعلومات مهمة يمكن المساعدة في فهم الأيام الأولى من كورونا، وأن الفريق سيقدم الأسبوع المقبل تقريراً مرحلياً، ثم يصدر التقرير الكامل بعد أسابيع.

وكشف خبراء منظمة الصحة العالمية الثلاثاء الماضي، في مؤتمر صحفي بمدينة ووهان الصينية، عن نتائج تحقيقهم في الصين بشأن منشأ كورونا، وقال رئيس البعثة إن فرضية تسرب الفيروس من مختبر مستبعدة للغاية، والعمل على تحديد المنشأ يشير إلى مخزونات طبيعية للفيروس في الخفافيش، ومن غير المحتمل أن تكون في «ووهان» وسط الصين، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

من جانبها، اقتربت بريطانيا، أمس الجمعة من تحقيق هدفها المحدد لمنتصف فبراير والمتمثّل بتطعيم 15 مليوناً من الفئات الأكثر عرضة للخطر في البلاد ضد كورونا، ما يعزز الآمال بإمكانية تخفيف القيود في البلاد.

وتم تحصين أكثر من 13.5 مليون شخص منذ انطلاق أكبر برنامج تطعيم في تاريخ المملكة المتحدة مطلع ديسمبر الماضي، وتلقّى ما معدله 431323 شخصاً يومياً اللقاح الأسبوع الماضي.

وتراجعت معدلات الإصابة بشكل ملحوظ في أنحاء بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة، ومكنت تدابير الإغلاق من السيطرة على أعداد الإصابات والحالات التي تستدعي النقل إلى المستشفيات والوفيات التي كانت ترتفع بشكل كبير في السابق.