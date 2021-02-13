عاجل.. قطع المياه عن 20 منطقة بالقاهرة لمدة 12 ساعة اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق «الريان - عرب الجرعان - إسكانات الأهالي خلف سبيكو - إسكانات النيل بجميع حروفها - صف ضباط وأملاك 2 - تقسيم مكة - القاهرة 2 - القاهرة د - القاهرة ج - إسكندرية 1 - الدلتا 1 - البركة - كفر أبوصير - سيجال - البركة الشرقية والغربية - الأمن المركزي - المؤسسة العقابية - أحواض الطويل وداود وحشان»، وذلك اعتبارا من الساعة الـ10 صباح اليوم السبت الموافق 13 فبراير 2021، وحتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم، وذلك نظرا لأعمال تنفيذ توسعات بالطريق الدائري، الأمر الذي يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 900 مم.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.