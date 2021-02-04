قطع المياه عن 4 مناطق في القاهرة السبت

أعلنت شركة مياه الشرب في القاهرة، انقطاع المياه عن مناطق جميع مراحل منطقة زهراء مدينة نصر، والألفينات 2000، ومناطق الـ4 آلاف، وبعض مناطق الهجانة، السبت المقبل، اعتبارا من العاشرة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء اليوم ذاته ولمدة 8 ساعات، لتنفيذ أعمال كوبرب الميثاق بشارع متولى الشعراوي في منطقة زهراء مدينة نصر، الذي يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 600 مم المتعارض مع أعمال الكوبري.

وناشدت الشركة، أصحاب المخابز والمستشفيات لتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، موضحة أنّه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة، وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.